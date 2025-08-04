كابيتال بنك يرسّخ ريادته في دعم الاستدامة والابتكار ويساهم في تمويل مبادرات مشروع "روابط الابتكار الأخضر" في منطقتي الأزرق والزرقاء

وتجسّد هذه الشراكة خطوة نوعية ضمن جهود كابيتال بنك في دعم ريادة الأعمال الخضراء، حيث سيسهم التمويل المقدم من البنك في تمكين 15 مبادرة خضراء ناشئة يقودها شباب وشابات من المجتمعات المستهدفة، وذلك من خلال توفير التمويل الأولي اللازم لتأسيس مشاريع مبتكرة تعتمد على حلول دائرية ومستدامة ضمن قطاعات المياه والطاقة والزراعة والبيئة..
وقالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، في تعليقها على هذه المبادرة :"نضع في كابيتال بنك، الاستدامة وريادة الأعمال في قلب استراتيجيتنا للمسؤولية المجتمعية، ونؤمن بأن دعم المبادرات البيئية الناشئة لا يسهم فقط في حماية مواردنا الطبيعية، بل يشكل أيضاً رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، خصوصاً في المجتمعات التي تواجه تحديات مزدوجة بيئية واقتصادية."
من جانبه، أثنى ممثلا عن مركز تطوير الأعمال - BDC-عمر أبو شقرة، على الدور الرائد الذي يلعبه كابيتال بنك في دعم الشباب ورواد الأعمال، وقال: "من خلال هذه الشراكة، نُطلق طاقات إبداعية جديدة، ونرسّخ مفاهيم الاقتصاد الدائري في بيئة تعاني من ندرة الموارد، بما يعود بالنفع المستدام على المجتمع بأكمله."
ويعد مشروع "روابط الابتكار الأخضر" منصة شاملة تهدف إلى تطوير المهارات التقنية والريادية لدى أكثر من 2,200 مشارك من اللاجئين السوريين والمجتمع الأردني المحلي، مع تركيز خاص على النساء والشباب. ويقدّم المشروع سلسلة من التدريبات المعتمدة في مجالات مثل الزراعة العضوية، والطاقة الشمسية، وإدارة المياه الرمادية، بالإضافة إلى احتضان مشاريع ناشئة من خلال تدريب مكثف، وهاكاثون أخضر بالتعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية.
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