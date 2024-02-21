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الأربعاء، 21-02-2024 07:56 ص

أونروا: إسرائيل منعت أكثر من نصف المساعدات المقررة لشمالي غزة

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الوكيل الاخباري - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) أن "إسرائيل" لم تسمح بأكثر من نصف المساعدات المقررة هذا العام إلى شمالي قطاع غزة.

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جاء ذلك في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، الثلاثاء، حول منع أنشطة الإغاثة لقطاع غزة المحاصر من "إسرائيل".


وقالت: "سلطات الاحتلال منعت منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن 51 بالمئة من المهمات التي خططت لها الأونروا وشركاؤها في المجال الإنساني لتقديم المساعدات وإجراء التقييمات لمناطق شمالي غزة".


وأكدت أن انعدام الأمن الغذائي شمالي غزة وصل إلى حالة حرجة للغاية.
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلنت "أونروا"، أن السكان في شمال قطاع غزة أصبحوا "على حافة المجاعة".


 




 

 


 

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