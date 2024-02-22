إصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

الوكيل الاخباري - أصيب، فجر اليوم الخميس، فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في مخيم بلاطة شرق نابلس.

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وأفادت مدير مركز الاسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أحمد جبريل بأن الجمعية تعاملت مع فلسطينيين أصيبا بالرصاص الحي، في مخيم بلاطة،واحد بالظهر، والثاني باليد وتم نقلهما لتلقي العلاج إلى المستشفى.



وأفادت مصادر بأن عددا من جيبات الاحتلال اقتحمت المخيم فجر اليوم حيث دارت مواجهات داخله ما أدى إلى إصابة الفلسطينيين.



وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل خلال اقتحام المخيم وقامت بتفتيشها.

