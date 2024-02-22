الخميس 22-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الأردن يقدم اليوم مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف منازل عدة وسط خان يونس

الذهب عالمياً يحافظ على بريقه وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

3600 ميغاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الأربعاء

وفاة وإصابتان بحوادث متفرقة على طرق خارجية

إصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين - أسماء

فيديو - صفارات الإنذار تدوي في مدينة إيلات ومحيطها

للمقترضين من البنوك.. الفيدرالي الأمريكي يستبعد خفض معدلات الفائدة قريباً

مدعوون للمقابلات الشخصية في الصحة - أسماء

الخميس، 22-02-2024 07:54 ص

إصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

اسعاف 5


الوكيل الاخباري - أصيب، فجر اليوم الخميس، فلسطينيان برصاص قوات  الاحتلال خلال مواجهات في مخيم بلاطة شرق نابلس.

اضافة اعلان


وأفادت مدير مركز الاسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أحمد جبريل  بأن الجمعية تعاملت مع فلسطينيين أصيبا بالرصاص الحي، في مخيم بلاطة،واحد بالظهر، والثاني باليد وتم نقلهما لتلقي العلاج إلى المستشفى.


وأفادت مصادر بأن عددا من جيبات الاحتلال اقتحمت المخيم فجر اليوم حيث دارت مواجهات داخله ما أدى إلى إصابة الفلسطينيين.


وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل خلال اقتحام المخيم وقامت بتفتيشها.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ججج

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف منازل عدة وسط خان يونس

6

فيديو - صفارات الإنذار تدوي في مدينة إيلات ومحيطها

احتلال 999

الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم

ج

واشنطن ترفض إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية دون ضمانات

شهداء6

3 شهداء ومصابون في عدة غارات على رفح

22

طائرات إسرائيلية تدمر مسجد الفاروق وسط رفح

أخبار متعلقة
احت

قوات الاحتلال تقتحم قريتي روجيب ودير الحطب بنابلس

مركبات

مستعمرون يهاجمون مركبات الفلسطينيين بنابلس

احت

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم نابلس

ط

فيديو - الاحتلال يفجر منزل عائلة الأسير باسل شحادة بالضفة الغربية

اسعاف فف

إصابة طفل وشاب برصاص الاحتلال في نابلس

ح

الأونروا: 750 ألفا في غزة يواجهون جوعا كارثيا