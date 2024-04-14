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الأحد، 14-04-2024 10:57 ص

إعلام إسرائيلي: تكلفة اعتراض الهجوم الإيراني تقترب من مليار دولار

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الوكيل الاخباري - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد أن تكلفة اعتراض الهجوم الإيراني الليلة الماضية تقترب من مليار دولار.

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وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن جميع المقاتلات الحربية الإسرائيلية كانت في الأجواء عند الهجوم الإيراني خشية من تعرضها للقصف وهي في قواعدها.


وأفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن القوات الأمريكية والبريطانية اعترضت أكثر من 100 طائرة إيرانية مسيرة خارج إسرائيل.


بدوره، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد "إحباط" الهجوم الذي شنته إيران واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.


وقال في بيان: "الهجوم الإيراني كما تم التخطيط له من قبل إيران أحبِط حيث اعترضنا 99 بالمئة من التهديدات وهذا إنجاز استراتيجي مهم".


 




 

 


 

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