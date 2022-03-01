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الثلاثاء، 01-03-2022 07:16 ص

استشهاد فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص الاحتلال في جنين

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد مواطنين وإصابة ثالث بجروح متوسطة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.

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وقالت مصادر أمنية إن قوات اسرائيلية خاصة تسللت الى مخيم جنين بعد منتصف الليلة الماضية وأطلقت النار باتجاه عدد من الشبان.


وأفادت المصادر ذاتها باستشهاد الأسير المحرر عبد الله الحصري من مخيم جنين، واصابة شابين آخرين بجروح حرجة بالرصاص الحي في البطن والرأس، وتم إدخالهما لغرف العمليات في احدى مستشفيات المدينة.


واعلنت مصادر امنية وطبية، فجر اليوم، عن استشهاد الشاب شادي خالد نجم متأثراً بجروحه الحرجة، التي أصيب بها بالرصاص الحي في رأسه، في مخيم جنين.

 

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