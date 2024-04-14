الأحد 14-04-2024
الوكيل الاخباري
 

مجلس الوزراء: جرى التعامل مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت إلى أجوائنا ليلة أمس ولا إصابات بين المواطنين

هكذا بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن اليوم

وزير الاتصال الحكومي: الأردن يدعو إلى عدم التصعيد وما حصل مواجهة بين طرفين

الذهب ليس الوحيد.. ما أبرز السلع الأساسية التي قفزت أسعارها مؤخراً؟

الصفدي: الأردن سيستمر في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية أمنه وسيادته

حماس: العملية العسكرية الإيرانية ضد إسرائيل حق طبيعي

غالانت: المواجهة لم تنته بعد وعلينا أن نظل يقظين

الحرس الثوري: جميع أهدافنا على إسرائيل كانت عسكرية

الاحتلال: حماس رفضت مقترح إسرائيل للتوصل إلى هدنة في غزة

إعادة فتح الأجواء الأردنية أمام حركة الطيران

عاجل

مجلس الوزراء: جرى التعامل مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت إلى أجوائنا ليلة أمس ولا إصابات بين المواطنين

الأحد، 14-04-2024 08:43 ص

الاحتلال: حماس رفضت مقترح إسرائيل للتوصل إلى هدنة في غزة

صفقة


الوكيل الاخباري - قالت إسرائيل، اليوم الأحد، إن حركة حماس رفضت مقترح الهدنة في غزة الذي كانت قد تسلمته يوم الاثنين الماضي.

اضافة اعلان


فقد ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، أن حركة حماس رفضت أحدث مقترح لاستعادة الرهائن الإسرائيليين، وقال إن إسرائيل ستواصل تحقيق أهدافها في غزة "بكامل قوتها".


كذلك أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد" الذي يتولى المفاوضات مع حماس بشأن الهدنة في قطاع غزة، أن الحركة الفلسطينية رفضت مقترح التهدئة الذي قدمه الوسطاء.


وقال الموساد في بيان وزّعه مكتب نتنياهو، اليوم الأحد إن "رفض المقترح.. يُظهِر أن (رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة يحيى السنوار لا يريد اتفاقا ولا عودة الرهائن، ويواصل استغلال التوتر مع إيران" ويسعى الى "تصعيد شامل في المنطقة".


 وكانت حماس أعلنت، أمس السبت، تسليمها الوسطاء في مصر وقطر رد الحركة على المقترح الذي تسلمته يوم الاثنين الماضي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ححح

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إيران ارتكبت عملا خطيرا

447595173904160394592

المعتقل شادي زيد يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

AWN_054e9image_story

الاحتلال يغلق مدخلي ترمسعيا وسنجل

AFP__20240302__34KM4TN__v1__MP41920x1080__DesPalestiniensInspectentLesDegatsCausesPa.00_00_01_45.Still106.jpg-d8b3bca8-2398-4f66-ab6b-2c153c94ca8d

مستعمرون يحرقون مركبة ويدمرون خلايا كهربائية في الأغوار الفلسطينية

اصابة نابلس.jpg-373b5e4a-a5e1-4979-a33d-6fbb68dae622

إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

حماس

حماس: العملية العسكرية الإيرانية ضد إسرائيل حق طبيعي

أخبار متعلقة
كككككككككك

بلينكن لإسرائيل: حماس ستبقى حتى لو قمتم باجتياح رفح

215312-638440333248450158

قطر : المفاوضات بشأن صفقة تبادل استؤنفت بكافة مساراتها في الدوحة

22

إسرائيل تدعي اغتيال قيادي بارز في حماس

ححح

مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع اليوم لبحث صلاحيات وفد التفاوض

١

إسرائيل تدرس التعاقد مع شركات أمن دولية لتوزيع المساعدات في غزة

462462

الاحتلال : مطالب حماس لا تزال غير منطقية