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الأربعاء، 23-11-2022 07:25 ص

الاحتلال: مسلحون فلسطينيون يختطفون جثمان إسرائيلي من مستشفى في جنين

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الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الليلة، إن مسلحين فلسطينيين اختطفوا جثة شاب إسرائيلي من سكان "داليت الكرمل"، من مستشفى في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، بعد أن لقي مصرعه في حادث سير.

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ونقلت الصحيفة العبرية وفق ترجمة وكالة "صفا"، عن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مسلحين اختطفوا جثة الشاب بعد أن تعرض مع زميل له لحادث سير خطير قرب حاجز جلبوع القريب من جنين، وتم نقلهما لمستشفى بالمدينة، حيث تم نقل أحدهما وهو مصاب للمستشفيات الإسرائيلية، في حين اختطف المتوفى من قبل المسلحين.


واتهم الجيش الإسرائيلي "كتيبة جنين" باختطاف الشاب وتوقع إعادة الجثمان إلى عائلته في "إسرائيل" في أقرب وقت ممكن.


وأوضحت الصحيفة أن إحدى التنظيمات في جنين نشرت هوية الإسرائيلي المتوفى على "تويتر" مساء الثلاثاء، وتطالب بالإفراج عن "جميع جثث شهداء التنظيم" مقابل عودة جثمانه.

 

صفا


 




 

 


 

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