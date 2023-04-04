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الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويقتحم قرى وبلدات في جنين

الثلاثاء، 04-04-2023 09:52 ص

الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويقتحم قرى وبلدات في جنين

احتلال 9


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيين من مخيم جنين، وبلدة برقين، واقتحمت قرى وبلدات في المحافظة فجر اليوم الثلاثاء .

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وذكرت مصادر أمنية  لـ"وفا"، أن قوات الإحتلال اعتقلت الفلسطينيين مجاهد العامودي من برقين على حاجز الجلمة، والشاب محمد الخالدي من مخيم جنين أثناء مروره على حاجز زعترة مساء أمس . 


واقتحمت تلك القوات قرية عانين غرب جنين وداهمت منزل الأسير المحرر  يوسف شعبان ياسين، كما اقتحمت قرى رمانة، وتعنك، والطيبة، وبلدة جبع ومدخل بلدة يعبد، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

 

وفا


 




 

 


 

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