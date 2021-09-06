الإثنين 06-09-2021
الوكيل الاخباري

محافظة : الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة لتجنب المزيد من الإصابات

الأغوار الشمالية: حوارية تبحث احتياجات المرأة للمشاريع الإنتاجية

تعميم حكومي بشأن القروض

بحث التعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ونقابة المهندسين فرع إربد

مسلسل الهروب من السجن يطبق على أرض فلسطين اليوم

ألمانيا تعتزم بناء ميناء فضائي في بحر الشمال

نصيحة هامة بخصوص مطاعيم الانفلونزا وكورونا

افتتاح مبنى قلب عمان لريادة الأعمال الاجتماعية

التنمية الاجتماعية تصدر تقرير أعمالها لشهر آب الماضي

17 وفاة و2742 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الإثنين، 06-09-2021 02:40 م

الاحتلال يكشف عن وسيلة الحفر التي استخدمها الأسرى الفارين

61359b964c59b72000553206-1200x675


الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة عبرية، الاثنين، أن الأسرى الفلسطينيين الستة الذين تمكنوا من الهرب من أكثر سجون الاحتلال تحصينا، كانوا يتشاركون الغرفة ذاتها، كما أنهم حفروا حفرة لمدة شهر باستخدام ملعقة صدئة.

وقالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ العبرية، إن ”الأسرى الفارين الستة كانوا يتشاركون الزنزانة ذاتها، وإنهم حفروا منها نفقا على مدار شهر، باستخدام ملعقة صدئة أخفوها خلف ملصق“.

وأوضحت أن ”شرطة الاحتلال تحقق في إمكانية أن يكون الفارون تمكنوا من الهرب إلى مدينة جنين بالضفة الغربية.

اضافة اعلان

 

وبحسب الصحيفة، فإن ثلاثة من الأسرى الذين تمكنوا من الفرار حاولوا الهرب من سجون الاحتلال قبل ذلك.

 

وأضافت أنه تم اكتشاف عملية هروب الأسرى الفلسطينيين، التي بدأت في الثالثة والنصف فجرا، عندما رأى مزارع الفارين وهم يجرون عبر حقله، ثم قام بإبلاغ الشرطة التابعة للاحتلال.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن مسؤول أمني بارز، أن هذه الحادثة هي واحدة من أسوأ الحوادث من نوعها في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية، أنه من المحتمل أن يكون التخطيط لعملية الفرار من سجن جلبوع استغرق شهورا أو سنوات.

وتابعت الصحيفة ”لا ينتهي ذلك بالفرار فقط بل بالمرحلة التالية له إذ يعرف الأسرى أن ذهابهم للضفة الغربية يعني أنهم في أكثر الأماكن خطورة بالنسبة لهم، إذ إن هناك احتمالا كبيرا للقبض عليهم عاجلا أم آجلا“.

 

المصدر: إرم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1649539614

الاحتلال يعتقل فتى فلسطيني عند مدخل الحرم الإبراهيمي

1600350692353095000

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

سجن

فضيحة أمنية في سجون الاحتلال يكشفها فرار 6 أسرى فلسطينيين

109-093315--_16135a81b1a068

صور تظهر حفرة النفق الذي فرَ من خلاله الأسرى فلسطينيين

6135c3194236042dca2550d8

تفاصيل مثيرة عن فرار الأسرى الفلسطينيين

جيش

السعادة تسيطر على تويتر بسبب نفق الحرية

أخبار متعلقة
8202118152542249360235

الاحتلال يعتقل فلسطينيا جنوب الخليل

11201823161289

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من رام الله

e111d823-2089-41c9-9fa9-b9698afdbd1e

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من نابلس

thumbgen

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين في نابلس

20210522-2-48417915-65419177-1170x600-1627310164

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من حي الشيخ جراح

d6c60249-508d-4fda-9320-c18cb086f2bb (1)

الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من بيتا جنوب نابلس