الاحتلال يكشف عن وسيلة الحفر التي استخدمها الأسرى الفارين

الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة عبرية، الاثنين، أن الأسرى الفلسطينيين الستة الذين تمكنوا من الهرب من أكثر سجون الاحتلال تحصينا، كانوا يتشاركون الغرفة ذاتها، كما أنهم حفروا حفرة لمدة شهر باستخدام ملعقة صدئة.



وقالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ العبرية، إن ”الأسرى الفارين الستة كانوا يتشاركون الزنزانة ذاتها، وإنهم حفروا منها نفقا على مدار شهر، باستخدام ملعقة صدئة أخفوها خلف ملصق“.



وأوضحت أن ”شرطة الاحتلال تحقق في إمكانية أن يكون الفارون تمكنوا من الهرب إلى مدينة جنين بالضفة الغربية.

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وبحسب الصحيفة، فإن ثلاثة من الأسرى الذين تمكنوا من الفرار حاولوا الهرب من سجون الاحتلال قبل ذلك.

وأضافت أنه تم اكتشاف عملية هروب الأسرى الفلسطينيين، التي بدأت في الثالثة والنصف فجرا، عندما رأى مزارع الفارين وهم يجرون عبر حقله، ثم قام بإبلاغ الشرطة التابعة للاحتلال.



ونقلت الصحيفة العبرية، عن مسؤول أمني بارز، أن هذه الحادثة هي واحدة من أسوأ الحوادث من نوعها في دولة الاحتلال الإسرائيلي.



وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية، أنه من المحتمل أن يكون التخطيط لعملية الفرار من سجن جلبوع استغرق شهورا أو سنوات.



وتابعت الصحيفة ”لا ينتهي ذلك بالفرار فقط بل بالمرحلة التالية له إذ يعرف الأسرى أن ذهابهم للضفة الغربية يعني أنهم في أكثر الأماكن خطورة بالنسبة لهم، إذ إن هناك احتمالا كبيرا للقبض عليهم عاجلا أم آجلا“.

المصدر: إرم

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