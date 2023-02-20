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الإثنين، 20-02-2023 03:37 م

الاحتلال يهدم حظيرة أغنام وسلاسل حجرية في يطا جنوب الخليل

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الوكيل الإخباري- هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الإثنين، حظيرة أغنام وسلاسل حجرية، في قرية البويب، شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

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وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة البويب وهدمت حظيرة أغنام وسلسلة حجرية تعود ملكيتها للمواطن الفلسطيني أبو عبد الله مهانية، بذريعة قربها من مستوطنة "بني حيفر" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم شرق يطا.


وأشار إلى أن قوات الاحتلال تمنع المواطنين الفلسطينيين من حفر الآبار، ومن تمديد شبكات المياه في تلك المناطق، خاصة القريبة من المسافر، وتقوم بتدميرها والاستيلاء على ما هو قائم منها، بهدف التضييق على المواطنين الفلسطينيين، وتهجيرهم؛ لصالح توسيع المستوطنات.

 

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