الأربعاء 14-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الملكة: مع الملك في واشنطن

الاحتلال يتخذ إجراءات عاجلة بشأن مروان البرغوثي

نتنياهو: سنقاتل حتى النصر الكامل الذي يشمل عملية قوية في رفح

القسام تفاجئ اسرائيل برد صادم

بلينكن يبحث مع نظيره الجزائري تطورات الأوضاع بغزة

صحة غزة: إصابة طبيب بمشفى "ناصر" في هجوم بمسيرة إسرائيلية

الحوثيون: غارة أميركية بريطانية شمالي الحديدة

عبيدات يؤجل دفع الرسوم الجامعية لهؤلاء الطلبة

بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

اميركا : سنوفر قدرات لإسرائيل للدفاع عن نفسها

الأربعاء، 14-02-2024 10:45 م

القسام تفاجئ اسرائيل برد صادم

88


الوكيل الاخباري - أظهرت مشاهد نشرتها كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم الأربعاء، أحد قادة "القسام" الميدانيين، وهو ينفي وجود مقاتلي المقاومة في أوساط المدنيين كما يزعم جيش الاحتلال، واصفا إياه بأنه "عدو سافل لا يستقوي علينا كرجال موجودين في الميدان وفي عقدنا القتالية المتقدمة، بل يقتل النساء والأطفال والعجائز والمدنيين في بيوتهم".

وأكّد أن "مقاتلي القسام متواجدون في الأماكن التي أمر العدو بإخلائها من المدنيين، وهم بانتظار جنود الاحتلال في الميادين التي تخلو من مدنيين".

وقال القائد القسامي إن "العدو واهم ويبحث عن سراب عندما يظن أنه يريد تفكيك حماس وقدراتها العسكرية، وأمامه الكثير والكثير لتحقيق ذلك".

وأضاف "سنفكك آلياته قبل تفكيك قدرات القسام، لأن حماس نبتة من صلب هذه الأرض والشعب وتمثل تطلعات آلاف مؤلفة من الشعب الفلسطيني وملايين من جماهير الأمة العربية والإسلامية".

وأكد أن كتائب "القسام" فكرة لن تنتهي "وما زال مقاتلونا بسلام وأمان، فالمقاومة علاج للاحتلال مهما حاول الأخير كي الوعي"، مضيفا أن "العدو يقتل الأطفال والنساء في بيوت الآمنين بالمقاتلات الحربية".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
55

الاحتلال يتخذ إجراءات عاجلة بشأن مروان البرغوثي

نتنياهو-3-1-730x363

نتنياهو: سنقاتل حتى النصر الكامل الذي يشمل عملية قوية في رفح

11

بلينكن يبحث مع نظيره الجزائري تطورات الأوضاع بغزة

4

صحة غزة: إصابة طبيب بمشفى "ناصر" في هجوم بمسيرة إسرائيلية

1

اميركا : سنوفر قدرات لإسرائيل للدفاع عن نفسها

111

الأغذية العالمي يحذر من ارتفاع الجوع في الضفة

أخبار متعلقة
22222

كتائب القسام تعلن عن عملية نوعية مزلزلة جديدة

القسام تفجر

القسام: استهدفنا دبابة ميركافا غربي خان يونس

11

"القسام" تقصف حشودا إسرائيلية بقذائف الهاون

حماس

القسام: قصفنا موقع كيسوفيم العسكري بالصواريخ

ة

هآرتس: حماس بدأت إعادة تأهيل كتائبها شمالي قطاع غزة وتعيين قادة جدد

توغل1

وزير إسرائيلي: وقف الحرب بمثابة استسلام لحماس