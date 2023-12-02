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السبت، 02-12-2023 11:55 ص

"الله يرحمك يا بابا".. طفلة فلسطينية تدمي القلوب بوداعها لوالدها -فيديو

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الوكيل الإخباري- "الله يرحمك يا بابا".. بهذه الكلمات ودعت طفلة فلسطينية صغيرة والدها، الذي وقع ضحية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتجدد القصف الوحشي بعد انتهاء الهدنة التي استمرت لنحو 7 أيام.

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وفي مقطع الفيديو الذي نشره المصور الصحفي حمدان الدحدوح على منصة "إنستجرام"، تظهر الطفلة وهي تبكي بحرقة وألم وتنعى والدها، وترجو له الرحمة، فلم تستطع تمالك دموعها بعد فقدانها لوالدها وعائلتها بنيران الاحتلال الإسرائيلي، فأدمت القلوب ببكائها .

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف عدوانه على قطاع غزة، صباح الجمعة، بعد دقائق من انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة.


 




 

 


 

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