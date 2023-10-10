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الثلاثاء، 10-10-2023 12:47 م

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على كامل السياج الحدودي مع غزة والمعركة ستطول

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الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، إن الجيش الإسرائيلي استعاد السيطرة الكاملة على السياج الحدودي مع غزة بشكل أو بآخر.

وقال هيشت في إيجاز اليوم الثلاثاء: "بالنظر إلى الجنوب، لقد سيطرنا بشكل كامل على السياج الحدودي بشكل أو بآخر، ونأمل أن يكون الأمر نهائيا في الساعات القادمة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية أمنت المناطق المحيطة بالحدود وأنهت تقريبا عملية إجلاء جميع السكان في المجتمعات القريبة من الحدود.

وأردف هيشت قائلا إن اشتباكات صغيرة وقعت على مدار الليلة الماضية في سعد وكيسوفيم، مضيفا: "لم نسجل أي تسللات جديدة عبر السياج مع غزة خلال الليلة الماضية.. تقييمنا هو أن المعركة ستستمر لوقت طويل".

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نحن نركز هجومنا في قطاع غزة وغاراتنا الجوية".

 

CNN

 




 

 


 

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