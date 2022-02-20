الأحد 20-02-2022
الوكيل الاخباري

عويس : منصة تفاعلية جديدة وحديثة ومجهزة قيد التنفيذ

الشبول: الأردن تعرّض لـ897 هجمة الكترونية من ضمنها مؤسسات رسمية وأمنية

مذكرة تفاهم بين جامعة آل البيت ومديرية الدفاع المدني

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الدباس وعناب والخطاطبة والسعودي

منتدون في الكرك يؤكدون أهمية العمل الاجتماعي الخيري التطوعي

وزير التربية : جميع الكتب المدرسية متوفرة

الهواري: 62% من المواطنين مؤمنين صحيا

الاتفاقية مع الهند ترفع ناتج الإمارات بـ 9 مليارات دولار

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

القبض على مطلق النار باتجاه رجال الامن في عوجان

الأحد، 20-02-2022 03:16 م

بن غفير يضع مكتبه الاستفزازي مقابل منزل عائلة السعو في الشيخ جراح

PhOPI


الوكيل الإخباري-وضع عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير مكتبه في أرضٍ مقابلة لمنزل عائلة السعو على بعد أمتار من أرض عائلة سالم في الجزء الغربي من حي الشيخ جراح، شرق مدينة القدس المحتلة.

اضافة اعلان


وأفادت مراسلة وفا في القدس بأن بن غفير وضع مكتبه الاستفزازي مقابل منزل محمود السعو الذي تلقى وزوجته رائدة السعو أمر استدعاء لمقابلة مخابرات الاحتلال اليوم، بعد اقتحام منزلهما أمس وتهديد شرطة الاحتلال لهما بذريعة بث الأغاني والهتافات التحريضية.


ويعتبر مكتب بن غفير بؤرة توتر في حي الشيخ جراح الذي يشهد منذ أكثر من أسبوع هجمة شرسة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تتخللها اعتداءات وحشية بالضرب والدفع وإطلاق القنابل والرصاص وغاز الفلفل، ما أدى لإصابة واعتقال العشرات، في ظل إغلاق مشدد على الحي.


وما زالت عشرات العائلات في الحي تواجه خطر التطهير العرقي والتهجير القسري من منازلها لصالح مشاريع استيطانية، حيث يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الحي، في الوقت الذي تشدد فيه سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية بحق سكانه في محاولة لتهجيرهم.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7BzIY

فلسطين.. برنامج الزيارات العائلية لأسرى جنين وطوباس للشهر المقبل

PNN_45ad7image_story

آليات الاحتلال تجرف مئات الدونمات في قريتي أم بطين وتل السبع

20220112064618

محكمة الاحتلال تصادق على هدم منزل الأسير محمد جرادات من السيلة الحارثية

03cfae0f-3d94-40f0-991d-cd9e888a5e16

الاحتلال يخطر بإزالة كرفان زراعي غرب رام الله

451705-01-08-scaled

هيئة الأسرى تنقل تفاصيل الظروف الاعتقالية التي يعيشها الأسيران كممجي وجرادات في العزل

GC4ny

مستوطنون يقتلعون ويكسرون أشجار زيتون ويهاجمون رعاة أغنام في سلفيت

أخبار متعلقة
597

الخارجية الفلسطينية تطالب بأفعال دولية وأميركية لوقف الاستيطان

حي الشيخ

إصابة 30 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال في حي الشيخ جراح

9999161363

الاحتلال يعتقل شابا ومستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في الشيخ جراح

c111bbf663b3ab8647c5d4fa851145e6

الاحتلال يقتحم قريتي التوانة وأم الخير جنوب الخليل

4202115145850155534571

الاحتلال يعتقل شقيقين من أريحا

dSyKL

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى