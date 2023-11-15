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الأربعاء، 15-11-2023 01:33 م

تشييع جثامين الشهداء السبعة في مخيم طولكرم

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الوكيل الإخباري - شيع فلسطينيون في موكب جنائزي مهيب، اليوم الأربعاء، جثامين الشهداء السبعة من مخيم طولكرم، الذين استُشهدوا برصاص الاحتلال وصواريخه خلال عدوانه على المخيم يوم أمس.

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والشهداء السبعة هم: محمود علي حدايدة (25 عاما)، وحازم محمد أحمد خضر (الحصري) (28 عاما)، وجهاد خالد مقبل غانم (27 عاما)، وسعيد سليمان يوسف أبو طاحون (24 عاما)، ومصعب عمر أحمد الغول (21 عاما)، ووليد نسيم مصيعي (26 عاما)، وعبد ياسين عبد معارك جربان (34 عاما).


وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق مخيم طولكرم، وبمجازر الاحتلال في غزة والضفة الغربية.


وجاب المشيعون شوارع المدينة والمخيم وهم يحملون الأعلام الفلسطينية، وعرجوا على منازل ذوي الشهداء لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم، ثم تمت الصلاة على جثامينهم الطاهرة في مسجد السلام في المخيم، قبل مواراتهم الثرى في مقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة شرق طولكرم. وفا

 




 

 


 

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