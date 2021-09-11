تفاصيل جديدة حول اعتقال الأسرى الفارين من سجن جلبوع

الوكيل الاخباري– قال المتحدث باسم شرطة الاحتلال إن أفراد شرطة لواء الشمال ألقوا القبض على اثنين من السجناء الهاربين في جبل القفزة في مدينة الناصرة العربية في شمال الاحتلال الاسرائيلي.



وحسب قناة 13 العبرية فإن اعتقال الأسيرين جاء كنتيجة لاتصال تلقته الشرطة من عائلة عربية بمنطقة الناصرة بعد أن توجها للعائلة بطلب أكل .



من جهته، أفاد ألون بن دافيد من قناة 13 العبرية بأن مصدرا كبيرا في الشاباك قال إن المعلومة الذهبية التي دلت عليهما كانت عندما اكتشفوا مكالمة بينهم وبين قيادي كبير في غزة.

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المصدر: اليوم السابع

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