تقرير حول الوضع الإنساني في فلسطين منذ السابع من تشرين الأول

الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة الدولة الفلسطينية لشؤون الإغاثة، اليوم الإثنين، تقريرا حول الوضع الإنساني في فلسطين، جراء عدوان الاحتلال الشامل قطاع غزة والضفة بما فيها القدس، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وحتى الرابع والعشرين من نيسان/ أبريل الجاري.



قطاع غزة

- استشهاد 34,356، بينهم 491 عاملا في مجال الصحة، و67 من أفراد الدفاع المدني، و141 صحفيا وإعلاميا، و252 من عمال الإغاثة ( 246 فلسطينيا، و6 أجانب).

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- إصابة 77,368 فلسطينيا.

-اعتقال أكثر من 4 آلاف فلسطيني.

- 17,000 طفل منفصلون عن ذويهم (فقد أحد الوالدين على الأقل).



الصحة:

-11 مستشفى تعمل بشكل جزئي (5 في الشمال و6 في جنوب وادي غزة).

-26 مستشفى خارج الخدمة.

-6 مستشفيات ميدانية تعمل (4 في رفح و2 في خان يونس).

-حوالي 30% من مرافق الرعاية الصحية الأولية تعمل فقط.

-أكثر من 712,000 حالة التهاب حادة في الجهاز التنفسي.

-380,000 حالة إسهال.

-33% (8 من أصل 24) من المراكز الصحية التابعة للأونروا تعمل فقط.

-يحتاج أكثر من مليون طفل إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى انتشار الأمراض الجلدية كذلك النفسية.



الأمن الغذائي:

-يواجه 265,000 فلسطيني أزمة مستويات متوسطة من انعدام الأمن الغذائي.

-يواجه 854,000 فلسطيني مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي.

-يواجه 1.1 مليون شخص مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.

-60-70% من الماشية المنتجة للحوم والألبان تُذبح قبل الأوان.



التغذية:

-وفاة 28 طفلاً بسبب سوء التغذية والجفاف.

-31% من الأطفال دون سن الثانية في شمال غزة يعانون من سوء التغذية الحاد.

-تشير التقديرات إلى أن أكثر من 50,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.

-10% من الأطفال دون سن الثانية في رفح يعانون من سوء التغذية الحاد.



التعليم:

-625,000 طالب محرومون من التعليم.

-استشهد أكثر من 6,417 طالبا وحوالي 300 موظف تعليمي.

-تعرض أكثر من 60% من المباني المدرسية للقصف أو الضرر بشكل مباشر.

-59% من المباني المدرسية (320 من أصل 563) المستخدمة كملاجئ تعرضت للقصف أو الضرر بشكل مباشر.



الإيواء:

-1 متر مربع من متوسط المساحة للشخص الواحد في ملاجئ النازحين.

-41% من الملاجئ تفتقر إلى التهوية الكافية.

-57% من الملاجئ تأثرت بسبب الأمطار وتسرب المياه.

-150-155 منشأة إيواء تابعة للأونروا.

-1.7 مليون شخص نزحوا داخلياً.



المياه والصرف الصحي:

-واحد من كل ثلاثة خطوط أنابيب مياه قادمة من إسرائيل يعمل بنسبة 72% فقط من طاقته الكاملة.

-83% من آبار المياه الجوفية لا تعمل.

-جميع أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي غير عاملة؛ وأحدها يعمل جزئيا.

-عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة في المحافظات الشمالية.

-تعمل اثنتان من أصل ثلاث محطات رئيسية لتحلية المياه بشكل جزئي.

-57% من مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تضررت/دمرت.



الأضرار المبلغ عنها:

-أكثر من 60% من المباني السكنية.

-أكثر من 80% من المرافق التجارية.

-تدمير ما لا يقل عن 3 كنائس و239 مسجداً.

-155 منشأة صحية.

-164 منشأة تابعة للأونروا.

-126 مركبة إسعاف.



القوى العاملة:

-تم فقدان 200 ألف وظيفة.

-توقف مائة مشروع يدعمه صندوق التشغيل الفلسطيني.

-في أعقاب 7 تشرين الأول/ أكتوبر، تم نقل 9500 عامل فلسطيني من أراضي الـ48 -إلى الضفة الغربية.

-تم منع 18500 عامل من غزة من العمل في أراضي الـ48.

-3000 عامل معتقل في سجون الاحتلال.



الضفة الغربية بما فيها القدس:

-استشهاد 491 فلسطينيا.

-إصابة 4,692 فلسطينيا.

-اعتقال أكثر من 8200 فلسطيني، بينهم: 272 امرأة، وأكثر من 500 طفل، و45 صحفيا، 3661 معتقلا إداريا.

-استشهاد 14 معتقلا في سجون الاحتلال.

-تهجير 1,758 فلسطينيا من منازلهم.

-هدمت قوات الاحتلال 803 مباني، بينها 26 ممولة من جهات مانحة.

-46 مجتمعاً معرضاً لخطر النزوح.

-بعد 7 أكتوبر، تم منع 193,000 عامل من الوصول إلى أماكن عملهم بأراضي الـ48، أي ما يعادل 22% من إجمالي القوى العاملة في الضفة الغربية.

-تشير التوقعات إلى ارتفاع حاد في معدلات البطالة، ومن المحتمل أن ترتفع من 13% إلى 38%.

-فقدان ما يقارب من 25% من الوظائف، بإجمالي 208,000 وظيفة، نتيجة لذلك.

وفا