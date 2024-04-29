تقرير حول الوضع الإنساني في فلسطين منذ السابع من تشرين الأول

الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة الدولة الفلسطينية لشؤون الإغاثة، اليوم الإثنين، تقريرا حول الوضع الإنساني في فلسطين، جراء عدوان الاحتلال الشامل قطاع غزة والضفة بما فيها القدس، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وحتى الرابع والعشرين من نيسان/ أبريل الجاري.
قطاع غزة
- استشهاد 34,356، بينهم 491 عاملا في مجال الصحة، و67 من أفراد الدفاع المدني، و141 صحفيا وإعلاميا، و252 من عمال الإغاثة ( 246 فلسطينيا، و6 أجانب).
- إصابة 77,368 فلسطينيا.
-اعتقال أكثر من 4 آلاف فلسطيني.
- 17,000 طفل منفصلون عن ذويهم (فقد أحد الوالدين على الأقل).
الصحة:
-11 مستشفى تعمل بشكل جزئي (5 في الشمال و6 في جنوب وادي غزة).
-26 مستشفى خارج الخدمة.
-6 مستشفيات ميدانية تعمل (4 في رفح و2 في خان يونس).
-حوالي 30% من مرافق الرعاية الصحية الأولية تعمل فقط.
-أكثر من 712,000 حالة التهاب حادة في الجهاز التنفسي.
-380,000 حالة إسهال.
-33% (8 من أصل 24) من المراكز الصحية التابعة للأونروا تعمل فقط.
-يحتاج أكثر من مليون طفل إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى انتشار الأمراض الجلدية كذلك النفسية.
الأمن الغذائي:
-يواجه 265,000 فلسطيني أزمة مستويات متوسطة من انعدام الأمن الغذائي.
-يواجه 854,000 فلسطيني مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي.
-يواجه 1.1 مليون شخص مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.
-60-70% من الماشية المنتجة للحوم والألبان تُذبح قبل الأوان.
التغذية:
-وفاة 28 طفلاً بسبب سوء التغذية والجفاف.
-31% من الأطفال دون سن الثانية في شمال غزة يعانون من سوء التغذية الحاد.
-تشير التقديرات إلى أن أكثر من 50,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.
-10% من الأطفال دون سن الثانية في رفح يعانون من سوء التغذية الحاد.
التعليم:
-625,000 طالب محرومون من التعليم.
-استشهد أكثر من 6,417 طالبا وحوالي 300 موظف تعليمي.
-تعرض أكثر من 60% من المباني المدرسية للقصف أو الضرر بشكل مباشر.
-59% من المباني المدرسية (320 من أصل 563) المستخدمة كملاجئ تعرضت للقصف أو الضرر بشكل مباشر.
الإيواء:
-1 متر مربع من متوسط المساحة للشخص الواحد في ملاجئ النازحين.
-41% من الملاجئ تفتقر إلى التهوية الكافية.
-57% من الملاجئ تأثرت بسبب الأمطار وتسرب المياه.
-150-155 منشأة إيواء تابعة للأونروا.
-1.7 مليون شخص نزحوا داخلياً.
المياه والصرف الصحي:
-واحد من كل ثلاثة خطوط أنابيب مياه قادمة من إسرائيل يعمل بنسبة 72% فقط من طاقته الكاملة.
-83% من آبار المياه الجوفية لا تعمل.
-جميع أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي غير عاملة؛ وأحدها يعمل جزئيا.
-عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة في المحافظات الشمالية.
-تعمل اثنتان من أصل ثلاث محطات رئيسية لتحلية المياه بشكل جزئي.
-57% من مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تضررت/دمرت.
الأضرار المبلغ عنها:
-أكثر من 60% من المباني السكنية.
-أكثر من 80% من المرافق التجارية.
-تدمير ما لا يقل عن 3 كنائس و239 مسجداً.
-155 منشأة صحية.
-164 منشأة تابعة للأونروا.
-126 مركبة إسعاف.
القوى العاملة:
-تم فقدان 200 ألف وظيفة.
-توقف مائة مشروع يدعمه صندوق التشغيل الفلسطيني.
-في أعقاب 7 تشرين الأول/ أكتوبر، تم نقل 9500 عامل فلسطيني من أراضي الـ48 -إلى الضفة الغربية.
-تم منع 18500 عامل من غزة من العمل في أراضي الـ48.
-3000 عامل معتقل في سجون الاحتلال.
الضفة الغربية بما فيها القدس:
-استشهاد 491 فلسطينيا.
-إصابة 4,692 فلسطينيا.
-اعتقال أكثر من 8200 فلسطيني، بينهم: 272 امرأة، وأكثر من 500 طفل، و45 صحفيا، 3661 معتقلا إداريا.
-استشهاد 14 معتقلا في سجون الاحتلال.
-تهجير 1,758 فلسطينيا من منازلهم.
-هدمت قوات الاحتلال 803 مباني، بينها 26 ممولة من جهات مانحة.
-46 مجتمعاً معرضاً لخطر النزوح.
-بعد 7 أكتوبر، تم منع 193,000 عامل من الوصول إلى أماكن عملهم بأراضي الـ48، أي ما يعادل 22% من إجمالي القوى العاملة في الضفة الغربية.
-تشير التوقعات إلى ارتفاع حاد في معدلات البطالة، ومن المحتمل أن ترتفع من 13% إلى 38%.
-فقدان ما يقارب من 25% من الوظائف، بإجمالي 208,000 وظيفة، نتيجة لذلك.