جيش الاحتلال يكشف عن مركبة جديدة ستدخل معركة غزة

الوكيل الإخباري - كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي النقاب عن مركبة جديدة تحمل اسم "بئيري" المخصصة لمساعدة الجنود في تنفيذ عمليات الإجلاء بمختلف أنواع التضاريس، إلى جانب عدد كبير من الأنشطة العسكرية الأخرى، وقال إنها ستخدم عملياته في غزة.

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وبحسب صحيفة "جيروسالم بوست"، ستساعد السيارة الفريدة جيش الاحتلال الإسرائيلي على التنقل في ساحة المعركة.



وقال ملازم من مدرسة التنقل العملياتي التابعة لجيش الاحتلال إن "بئيري مختلفة عن أي مركبة عرفناها حتى الآن في ، إنها سريعة جدا ومتعددة الاستخدامات وعملية وآمنة".



ويمكن للمركبة أن تتحرك بسرعة تصل إلى 130 كيلومترا في الساعة، علما أنها تزن 5 أطنان.