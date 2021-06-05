حماس :عودة المعركة مع العدو ستغير شكل الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري - قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، أثبتنا للعدو أن للأقصى من يحميه مؤكداً أن حماية الأقصى هدف استراتيجي حققه الفلسطينيون.

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وأشار السنوار، اليوم السبت، من خلال تصريحات صحفية، إلى أن الاحتلال كان تهدف إلى قتل 50% من المقاومة وإعادة غزة عشرات السنين للوراء لكنه حقق صفرا كبيرا من أهدافه.



وأضاف " مرمطنا تل أبيب ، وما خفي أعظم ، وحققنا هدفا استراتيجيا بأن الشعب كله موحد خلف مقاومته "، قائلا إذا عادت المعركة مع الاحتلال سيتغير شكل الشرق الأوسط.



وتابع السنوار أنه لم يستشهد من مقاومتنا من كافة الفصائل أكثر من 90 مقاوم ، بينما كان هدف الاحتلال قتل أكثر من 10 آلاف مقاوم، منوها أن العدو لم يدمر أكثر من 3% من الأنفاق في قطاع غزة.

