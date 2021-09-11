السبت 11-09-2021
الوكيل الاخباري

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السبت، 11-09-2021 02:16 م

ردود فعل فلسطينية على إعادة اعتقال أسرى

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الوكيل الاخباري- بعد ورود الأنباء عن إعادة اعتقال معظم الأسرى الفارين، قام بعض الفلسطينيين بتركيب صور توثق القبض على الأسير زكريا الزبيدي، فيما أكدت الفصائل نجاح معركة "نفق الحرية" رغم ما حدث.

وتناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للزبيدي وهو يبتسم لحظة اعتقاله، ليتبين لاحقا أن الصورة مفبركة وأطلقها الناشطون كرسالة ليظهروا أن الأسرى لم يقهروا.

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وحملت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان لها حكومة الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم، الذين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل الإجرامية في سجونها".

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إنها تبذل جهودا قانونية حثيثة لمعرفة أماكن وظروف احتجاز الأسرى المعاد اعتقالهم.

من جهتها، قالت مفوضية الشهداء والأسرى بحركة "فتح" إن "إعادة إعتقال الأسرى المحررين لم ولن تقلل مطلقا من العمل البطولي الذي قاموا به، والذي أثبتوا من خلاله أن هذه المنظومة الأمنية للاحتلال ورقية عندما يتحدث الأمر عن إرادة الفلسطيني".

وأضافت أن "آثار الضرب واعتداء الاحتلال على القائد زكريا الزبيدي تثبت مع من يتعامل الأسرى وشعبنا".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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