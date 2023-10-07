شاهد - أسرى اسرائيليين أحياء بيد المقاومة

الوكيل الاخباري - أظهرت صور جديدة السيطرة على دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، فيما نشر إعلام تابع لحركة حماس صورا للسيطرة على دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، مؤكدة أسر عدد من الجنود الإسرائيليين.
من جهتها كشفت الإذاعة الإسرائيلية أن حماس أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن.
🔴🇵🇸 18+ #Video | Palestinians document the capture of the bodies of Israeli soldiers and their transfer to #Gaza #فلسطين #طوفان_الاقصى#ApartheidIsrael Tel Aviv #Gaza #Hamas pic.twitter.com/txmOYJt5gD— Haidar Akarar (@HaidarAkarar) October 7, 2023
فخرنا وعزنا 💪💪— إسلام حبيب #غزة (@ISLAMHABIB6) October 7, 2023
الله يحمي الشباب💚💚#طوفان_الاقصى pic.twitter.com/B0N4nSgIRl
أسر مستوطنة اسرائيلية وجلبها من أراضينا المحتلة إلى غزة الآن 🇵🇸#طوفان_الاقصي pic.twitter.com/WPf2bgau9P— peshwar (@peshwar843275) October 7, 2023