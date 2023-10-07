شاهد - أسرى اسرائيليين أحياء بيد المقاومة

الوكيل الاخباري - أظهرت صور جديدة السيطرة على دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، فيما نشر إعلام تابع لحركة حماس صورا للسيطرة على دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، مؤكدة أسر عدد من الجنود الإسرائيليين.

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من جهتها كشفت الإذاعة الإسرائيلية أن حماس أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن.





