شاهد.. كلمات تدمي القلوب من والدة الأسير محمد عارضة بعد اعتقاله

الوكيل الاخباري- عقَّبت والدة الأسير محمد عارضة، أحد الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، فجر الإثنين الماضي، على خبر إعادة اعتقال نجلها ليلة أمس الجمعة.



وأكدت والدة الأسير العارضة، في تصريح صحفي اليوم السبت، على فخرها بابنها ورفاقه، معبرة عن إيمانها بقرب حريتهم.



وقالت: "الحمد لله رب العالمين، بضلوا زلامنا، ومصيرهم بيوم يطلعوا، ولو ما طلعوا اليوم بكرة بطلعوا".



يذكر أن قوات الاحتلال تمكنت ليلة أمس من اعتقال الأسيرين محمود العارضة ويعقوب قادري، قرب مدينة الناصرة بالداخل المحتل، كما تمكنت من إعادة اعتقال الأسيرين زكريا الزبيدي ومحمد العارضة فجر اليوم.

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المصدر: خبر