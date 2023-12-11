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الإثنين، 11-12-2023 03:41 م

فيديو- لحظة استشهاد شاب فلسطيني بنيران الاحتلال في طوباس

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الوكيل الإخباري- وثقت وسائل اعلام فلسطينية لحظة استشهاد الشاب رامي العبوشي بمخيم الفارعة في طوباس ، قبل أيام بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلية  

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وتستمر اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلية المتواصلة على محافظات فلسطين  من اقتحامات واعدامات ميدانية واعتقالات للمواطنين الفلسطينيين في ظل حرب متواصلة على قطاع غزة لليوم الـ 66 .

 

 


 




 

 


 

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