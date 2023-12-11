فيديو- لحظة استشهاد شاب فلسطيني بنيران الاحتلال في طوباس

الوكيل الإخباري- وثقت وسائل اعلام فلسطينية لحظة استشهاد الشاب رامي العبوشي بمخيم الفارعة في طوباس ، قبل أيام بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلية

اضافة اعلان

وتستمر اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلية المتواصلة على محافظات فلسطين من اقتحامات واعدامات ميدانية واعتقالات للمواطنين الفلسطينيين في ظل حرب متواصلة على قطاع غزة لليوم الـ 66 .