قطر توجه نداءً عاجلاً بشأن غزة

الوكيل الاخباري - دعا رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة فتح ممرات إنسانية بشكل مستدام لضمان استمرار دخول المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة لقوافل الإغاثة حتى وصولها إلى شمال القطاع.



وجدد رئيس الوزراء القطري دعم قطر لجهود الأمم المتحدة والدور الفعال لأمينها العام في حشد الجهود الدولية الهادفة إلى خفض التصعيد، مؤكدا استمرار جهود قطر بالتنسيق مع الأمم المتحدة وشركائها في الوساطة من أجل العودة إلى التهدئة وصولا إلى الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة.

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