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الأحد، 16-04-2023 10:49 ص

قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين من بيت لحم

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الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سبعة فلسطينيين من بيت لحم. 

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وأفادت مصادر أمنية لــ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من قرية حوسان غرب بيت لحم، كلا من: داوود عبد الهادي شوشة (60 عاما)، وآدم عصام حمامرة (30 عاما)، وعبد عادل شوشة (30 عاما)، وحكمت عبد الكريم حمامرة (30 عاما)، وأيوب حمامرة (18 عاما)، وبشار عصام حمامرة (17 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها. 


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطيني محمود صالح الصباح من بلدة تقوع جنوب غرب بيت لحم، من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.

 

وفا


 




 

 


 

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