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الأربعاء، 11-10-2023 03:20 م

يديعوت أحرونوت: 3 تحديات صعبة ومعقدة أمام إسرائيل

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الوكيل الاخباري - قال الكاتب الإسرائيلي يوسي يهوشوع، في مقال رأي منشور على صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن إسرائيل تواجه حاليا "3 تحديات صعبة ومعقدة".

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وأوضح يهوشوع أن التحديات الثلاثة التي تواجهها إسرائيل حاليا، هي: "تطهير الجنوب من المتسللين في منطقة حدود غزة، وهجمات القوات الجوية على قطاع غزة وفي الشمال، والصراع مع حزب الله".


وأشار إلى أن التحدي الأخير (الصراع مع حزب الله) يجب أن يمثل "أولوية، لأنه الأشد تأثيرا".

وتساءل الكاتب عما إذا كانت المناوشات التي حدثت خلال الساعات الماضية مع حزب الله "ستبقى محصورة فقط في المناطق الواقعة على طول الحدود أم أنها تصعيد قد يخرج عن نطاق السيطرة ويتحول إلى حرب شاملة؟"
وتابع: "الحرب مع حزب الله تختلف عن الحرب مع حماس، ولها تداعيات أكثر خطورة على الجبهة الداخلية".

ثم عاد يهوشوع ليقول إنه "على الرغم من التكلفة المحتملة لهذه الحرب والافتقار إلى الملاجئ الكافية وعلى الرغم مما حدث يوم السبت.، يجب على إسرائيل أن تكون مستعدة لإزالة التهديد الأكبر في الشمال، مقارنة مع التهديد الذي تشكله غزة".

وختم مقاله بالقول: "قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الشرق الأوسط سيتغير، وإذا تُرجم هذا التصريح إلى دخول القوات لغزة، فيجب على الإسرائيليين أن يكونوا مستعدين للتكلفة المترتبة على ذلك". 

 




 

 


 

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