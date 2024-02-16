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الجمعة، 16-02-2024 09:53 ص

11 شهيدا في غارات الاحتلال على منزلين في رفح

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الوكيل الإخباري- استشهد 11 فلسطينيا بقصف الاحتلال على منزلين في رفح جنوبي قطاع غزة  فجر اليوم الجمعة .

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وأكدت مصادر أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا في النصر يعود لعائلة زعرب، ما أدى لارتقاء سبعة شهداء وإصابة آخرين.


وكان استشهد فلسطينيان على الأقل وجرح آخرون، مساء أمس، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزلين لعائلة صبّاح وعفانة في شارع السكة شرق جباليا شمال قطاع غزة.


وأفادت مصادر بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثماني شهيدين وعدد من الجرحى من تحت أنقاض المنزلين، وما زالت تبحث عن عالقين، وتحاول إخماد حريق نشب في المكان جراء القصف الإسرائيلي.


 




 

 


 

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