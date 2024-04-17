7200 جريح إسرائيلي احتاجوا للتأهيل منذ بداية الحرب

الوكيل الاخباري -

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ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن 7200 جريح أدخلوا إلى أقسام التأهيل منذ بداية الحرب على غزة، وأضافت أن ثلث هؤلاء الجرحى تطورت لديهم ردود فعل نفسية.وكانت وسائل إعلام عبرية قالت إن 50 إسرائيليا أقدموا على الانتحار ممن شاركوا في حفل "نوفا" الموسيقي الذي أقيم في "كيبوتس رعيم" بمنطقة "غلاف غزة" والذي تزامن مع انطلاق معركة طوفان الأقصى، وذلك بسبب "البيروقراطية" التي تعتمدها المؤسسات الإسرائيلية المختصة في تقديم العلاج والدعم النفسي للناجين، والبالغ عددهم 3800، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.