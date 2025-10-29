حماس: تمكنا من انتشال جثتي محتجزين إسرائيليين في غزة

05:15 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/751763 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت حركة حماس، ليل الثلاثاء – الأربعاء، تمكنها من انتشال جثتي محتجزين إسرائيليين خلال عمليات البحث. اضافة اعلان





وقالت الحركة، في بيان مقتضب، إن "كتائب القسام تمكنت من انتشال جثتي الأسيرين "أميرام كوبر" و "ساهر باروخ" خلال عمليات البحث التي جرت اليوم".



وكانت حماس قالت، مساء الثلاثاء، إنها ستؤجل تسليم جثة أحد الجنود الإسرائيليين التي عُثر عليها خلال عمليات البحث في نفق جنوبي القطاع، بسبب الخروقات.



وأكدت الحركة في بيان أن التصعيد الإسرائيلي سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثث، مما سيؤدي إلى تأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه.