حماس: تمكنا من انتشال جثتي محتجزين إسرائيليين في غزة

وقالت الحركة، في بيان مقتضب، إن "كتائب القسام تمكنت من انتشال جثتي الأسيرين "أميرام كوبر" و "ساهر باروخ" خلال عمليات البحث التي جرت اليوم".
وكانت حماس قالت، مساء الثلاثاء، إنها ستؤجل تسليم جثة أحد الجنود الإسرائيليين التي عُثر عليها خلال عمليات البحث في نفق جنوبي القطاع، بسبب الخروقات.
وأكدت الحركة في بيان أن التصعيد الإسرائيلي سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثث، مما سيؤدي إلى تأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه.
-
أخبار متعلقة
-
نائب الرئيس الأميركي يؤكد ثبات وقف إطلاق النار في غزة
-
كتائب القسام تعلن انتشال جثتي الأسيرين أميرام كوبر وساهر باروخ
-
15 شهيدا و50 مصابا على الأقل في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس
-
حماس: تأجيل تسليم جثة المحتجز الإسرائيلي بسبب الخروقات
-
شهيدان وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمدينة غزة
-
الأونروا: 300 ألف طالب يستأنفون دراستهم عبر الانترنت في غزة
-
كاتس: حماس هاجمت قواتنا في غزة وستدفع "ثمنا باهظا"
-
لجنة حماية الصحفيين تدعو واشنطن للتحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة