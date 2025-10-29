الاقتصاد الرقمي ترعى الحوار الأردني الفلسطيني حول الريادة

08:17 م

الوكيل الإخباري- رعى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي السميرات، اليوم الأربعاء في العاصمة عمان، أعمال فعالية "الريادة بلا حدود: حوار استراتيجي أردني–فلسطيني"، بدعم من الاتحاد الأوروبي والحكومة البلجيكية، بحضور وزيرة العمل الفلسطينية، الدكتورة إيناس العطاري، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية، السيد بيير كريستوف تشاتزيسافاس، ومديرة الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي في الأردن وفلسطين، السيدة هايدي دي باو، والمستشار السياسي في السفارة البلجيكية، السيد ناثان راسكينيه، وبمشاركة مسؤولين وخبراء من البلدين وعدد من ممثلي المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال.





وتهدف الفعالية إلى تعزيز التعاون الأردني–الفلسطيني في مجالات الريادة والابتكار وتبادل الخبرات بين البلدين.



وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي السميرات، إن العلاقة بين الأردن وفلسطين علاقة تاريخية راسخة تقوم على الأخوّة ووحدة المصير، وتجسد هذه الفعالية روح الشراكة بين البلدين في دعم منظومة الريادة والابتكار، مشيرًا إلى أن الأردن، بتوجيهات ملكية سامية من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، قطع خطوات واثقة في بناء بيئة ريادية محفزة للابتكار جذبت كبرى شركات التكنولوجيا العالمية وأسهمت في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي لريادة الأعمال.



وأكدت وزيرة العمل الفلسطينية، الدكتورة إيناس العطاري، أن هذا الحوار يشكل فرصة حقيقية لتبادل التجارب بين الأردن وفلسطين في دعم الرياديين الشباب وتمكين المرأة اقتصاديًا، مشيرة إلى أن الزيارات الميدانية التي قام بها الوفد الفلسطيني إلى عدد من المؤسسات الأردنية أظهرت نموذجًا ناجحًا يحتذى في تطوير بيئة الأعمال وربط التعليم المهني بريادة الأعمال، مؤكدة حرص الحكومة الفلسطينية على مواصلة التعاون مع الأردن في مجالات الريادة والمهارات الرقمية.



فيما أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية، السيد بيير كريستوف تشاتزيسافاس، على دعم الاتحاد الأوروبي لمشروع تمكين الشباب الاقتصادي في فلسطين (YEP) لتعزيز منظومة ريادة الأعمال الإقليمية، من خلال الاستعانة بتجربة الأردن وإمكاناته الرائعة.



من جانبها، قالت مديرة الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي في الأردن وفلسطين، السيدة هايدي دي باو، إن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار دعم التعاون الإقليمي لتطوير منظومات ريادة الأعمال في المنطقة، مؤكدة التزام الوكالة بمواصلة دعم المبادرات التي تجمع بين الابتكار والتعليم المهني وريادة الأعمال الشاملة.



وشهدت الفعالية جلستين حواريتين تناولتا التجارب الريادية عبر الحدود وربط التعليم المهني بريادة الأعمال، بمشاركة خبراء من الوزارات والجامعات والقطاع الخاص في الأردن وفلسطين، إلى جانب عرض أول للمنصة الفلسطينية الجديدة للتشغيل عبر الذكاء الاصطناعي.



واختتمت أعمال الفعالية بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار الأردني–الفلسطيني في مجالات الابتكار وريادة الأعمال وبناء شراكات عملية تُسهم في دعم الشباب وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع إنتاجية مستدامة.