الأربعاء 2025-10-29 01:31 م
 

نجاح أول عمليات كي لتسارع ضربات القلب لدى أطفال صغار بمستشفى الأمير حمزة

مستشفى الأمير حمزة
مستشفى الأمير حمزة
 
الأربعاء، 29-10-2025 11:50 ص

الوكيل الإخباري-   نجح فريق متخصص في مستشفى الأمير حمزة، بإجراء 4 عمليات كي (Ablation) لعلاج تسارع ضربات القلب فوق البطيني (SVT) لدى 4 أطفال تراوحت أعمارهم بين 15 شهرا و7 أعوام.

اضافة اعلان


وقال مدير عام مستشفى الأمير حمزة الدكتور كفاح أبو طربوش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن العمليات أجريت بقيادة استشاري كهرباء وفسيولوجية القلب الدكتور يحيى البداينة، بالتنسيق مع أطباء قلب الأطفال، وتم إجراء هذه العمليات خلال اليومين الماضيين وقد تكللت جميعها بالنجاح التام دون تسجيل أي مضاعفات.


وأوضح أن إجراء هذه العمليات دون مضاعفات يمثل نقلة نوعية في مجال القسطرة والعلاج التداخلي لأمراض القلب لدى الأطفال في وزارة الصحة، ويؤكد ما وصل إليه الكادر الطبي الوطني من كفاءة وتميز في التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة.


وبين أن هذا الإنجاز يعد خطوة ريادية تعزز مكانة المستشفى كمركز وطني متقدم في تقديم خدمات القسطرة القلبية التخصصية للأطفال، وتمهد الطريق لتطوير المزيد من البرامج العلاجية المتقدمة في هذا المجال الحيوي.


وأضاف إن هذه العملية تجرى للمرة الأولى في المملكة لهذه الفئة العمرية الصغيرة، موضحا أن تخصص كهربائية القلب يعد من التخصصات النادرة، وأن إجراء عمليات كهربائية قلب الأطفال يتم حصريا في مستشفى الأمير حمزة.


وأشار إلى أن المستشفى سبق وأن أجرى عمليات في مجال كهربائية القلب للبالغين، إلا أن ما يميز هذا الإنجاز أنه شمل أطفالا بأعمار صغيرة تبدأ من 15 شهرا، وهو ما يعد سابقة طبية على مستوى هذا النوع من العمليات الدقيقة.


وأشاد الدكتور أبو طربوش، بجهود الكفاءات الطبية التي شاركت في العملية، بجهود المشرف على الفريق الدكتور البداينة، إلى جانب الكوادر الطبية وفرق التخدير والتمريض التي ساهمت في نجاح هذا الإنجاز الطبي المتميز.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي ينقل اعتزاز الملك وولي العهد بتقدم الجامعة الأردنية للمرتبة 324 عالميا

أخبار محلية العيسوي: خطاب العرش رسم ملامح قوة الدولة ونهجها في التحديث والإصلاح

غزة

فلسطين الأمم المتحدة: تحقيق يوثق 16 ألف دليل على جرائم الاحتلال في غزة

ف

تكنولوجيا أبحاث جديدة تكشف تأثير ChatGPT النفسي على الملايين من المستخدمين

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسّان: الحكومة ماضية في تعزيز النمو وتخفيض المديونية لـ80% بحلول 2028

الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني

أخبار محلية مؤتمر صحفي لوزير الاتصال الحكومي الساعة 1:30 ظهر اليوم

فا

تكنولوجيا كيف تحسّن سرعة الإنترنت على آيفون بخطوات بسيطة؟

الذهب

اقتصاد محلي خلال ساعات.. ارتفاع كبير على أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية

مدخل مستشفيات البشير في العاصمة عمّان

أخبار محلية حسّان: تخصيص 45 مليون دينار لتطوير مستشفى البشير



 
 





الأكثر مشاهدة