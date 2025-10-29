نجاح أول عمليات كي لتسارع ضربات القلب لدى أطفال صغار بمستشفى الأمير حمزة

الوكيل الإخباري- نجح فريق متخصص في مستشفى الأمير حمزة، بإجراء 4 عمليات كي (Ablation) لعلاج تسارع ضربات القلب فوق البطيني (SVT) لدى 4 أطفال تراوحت أعمارهم بين 15 شهرا و7 أعوام.

اضافة اعلان



وقال مدير عام مستشفى الأمير حمزة الدكتور كفاح أبو طربوش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن العمليات أجريت بقيادة استشاري كهرباء وفسيولوجية القلب الدكتور يحيى البداينة، بالتنسيق مع أطباء قلب الأطفال، وتم إجراء هذه العمليات خلال اليومين الماضيين وقد تكللت جميعها بالنجاح التام دون تسجيل أي مضاعفات.



وأوضح أن إجراء هذه العمليات دون مضاعفات يمثل نقلة نوعية في مجال القسطرة والعلاج التداخلي لأمراض القلب لدى الأطفال في وزارة الصحة، ويؤكد ما وصل إليه الكادر الطبي الوطني من كفاءة وتميز في التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة.



وبين أن هذا الإنجاز يعد خطوة ريادية تعزز مكانة المستشفى كمركز وطني متقدم في تقديم خدمات القسطرة القلبية التخصصية للأطفال، وتمهد الطريق لتطوير المزيد من البرامج العلاجية المتقدمة في هذا المجال الحيوي.



وأضاف إن هذه العملية تجرى للمرة الأولى في المملكة لهذه الفئة العمرية الصغيرة، موضحا أن تخصص كهربائية القلب يعد من التخصصات النادرة، وأن إجراء عمليات كهربائية قلب الأطفال يتم حصريا في مستشفى الأمير حمزة.



وأشار إلى أن المستشفى سبق وأن أجرى عمليات في مجال كهربائية القلب للبالغين، إلا أن ما يميز هذا الإنجاز أنه شمل أطفالا بأعمار صغيرة تبدأ من 15 شهرا، وهو ما يعد سابقة طبية على مستوى هذا النوع من العمليات الدقيقة.