قطر: حماس مستعدة للتخلي عن الحكم في غزة ونضغط لنزع سلاحها

وأضاف من نيويورك "نحاول الضغط على حماس للإقرار بضرورة نزع سلاحها"، مبينا أن "من الواضح لنا أن حماس مستعدة للتخلي عن الحكم في غزة".
وأردف يقول "الهجوم على جنود إسرائيليين انتهاك لوقف إطلاق النار في غزة".
