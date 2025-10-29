قطر: حماس مستعدة للتخلي عن الحكم في غزة ونضغط لنزع سلاحها

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إن أحداث الثلاثاء في غزة "مخيبة للآمال ومحبطة للغاية بالنسبة لنا".

وأضاف من نيويورك "نحاول الضغط على حماس للإقرار بضرورة نزع سلاحها"، مبينا أن "من الواضح لنا أن حماس مستعدة للتخلي عن الحكم في غزة".