الأردنيون: الأمانة حولت العاصمة إلى سجن كبير عبر 5000 كاميرا مراقبة

وأعرب المواطنون عن شعورهم بأن المخالفات باتت "شبحاً يطاردهم" أثناء القيادة، خاصة مع رفع قيمة بعض المخالفات بشكل كبير .
وقال المواطنون في تعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن العاصمة تحولت بفضل هذه الكاميرات إلى "سجن كبير"، حيث الجميع تحت المراقبة والبحث المستمر عن المخالفات، معتبرين أن هذه الخطوة تزيد من التوتر المروري في العاصمة أكثر من تخفيفه.
وأشاروا إلى أن الأموال التي استُثمرت في شراء الكاميرات كان من الممكن توجيهها لتوسعة الطرق وتحسين البنية التحتية للشوارع ، بدلاً من غرقها في كل موسم أمطار كما جرت العادة، ما كان سيسهم في تخفيف الزحام المروري وتحسين حركة السير في العاصمة، وتطوير البنية التحتية للعاصمة بدلاً من التركيز على المراقبة والمخالفات فقط.
وأكد المواطنون أن الهدف يجب أن يكون تخفيف معاناتهم على الطرق، وليس زرع كاميرات هدفها ترصد المواطنين ومخالفتهم وإيقاع عقوبات مالية جديدة دون تقديم حلول عملية لأزمة السير.
