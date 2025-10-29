انطلاق مهرجان الزيتون الوطني في 27 الشهر المقبل ولمدة عشرة أيام

06:14 م

الوكيل الإخباري- كشفت وزارة الزراعة أن مهرجان الزيتون الوطني الخامس والعشرين ومعرض المنتجات الريفية لعام 2025 سيقام في الفترة 27 تشرين الثاني المقبل وحتى 6 كانون الأول المقبل في العاصمة عمّان. اضافة اعلان





وبحسب وثيقة اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإن الفعالية ستقام في ‎المركز الأردني للمعارض الدولية على مساحة 11000 متر مربع، لمدة 10 أيام متواصلة.



وكان شارك في المهرجان الذي أقيم عام 2024، أكثر من 1000 مشارك ومشاركة من المحافظات كافة من منتجي زيت الزيتون ومنتجات المرأة الريفية، فيما بلغ عدد زوار المعرض أكثر من 361000 بزيادة بلغت 65% عن العام الذي سبقه.