انطلاق رالي "جوردان رايدرز" غداً لدعم السياحة في المثلث الذهبي برعاية زين

وتأتي رعاية زين لهذا الحدث ضمن شراكتها الاستراتيجية المستمرة مع مجموعة "جوردان رايدرز"، وحرصها على دعم الفعاليات التي تسلط الضوء على أبرز المعالم السياحية في المملكة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية قطاع السياحة، كما يعكس التزام زين بدعم الرياضة والسياحة الرياضية في الأردن، حيث سيعمل هذا الحدث على تنشيط الحركة الاقتصادية في مناطق المثلث الذهبي من خلال الفعاليات التي سيتضمنها والتي حرص منظموا الحدث على إشراك المجتمع المحلي فيها للمساهمة في تمكين أهالي تلك المناطق.
وسيستمر الرالي على مدار 3 أيام، حيث تنطلق المرحلة الأولى من مدينة العقبة، وتشمل مساراً يمتد عبر الجبال وصولاً إلى مدينة البتراء، فيما تتضمن المرحلة الثانية جولة من البتراء إلى صحراء وادي رم، في رحلة تجمع بين المغامرة والاستكشاف للطبيعة الصحراوية الخلابة في الأردن، أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فستعود بالدراجين إلى العقبة، حيث يقام الحفل الختامي.
ويهدف رالي "جوردان رايدرز" إلى تعزيز السياحة في المثلث الذهبي، وجذب السياح المحليين والدوليين، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الأردن كوجهة رياضية وسياحية مميزة، مع تسليط الضوء على جمال الطبيعة في الأردن وتنوعها، وإتاحة الفرصة لعشاق الدراجات النارية للاستمتاع بتجربة استثنائية.
