"جمعية المستثمرين": الإعفاءات الحكومية خطوة مهمة لتنشيط القطاع العقاري

الوكيل الإخباري- أشاد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني ماجد غوشة بقرار مجلس الوزراء القاضي بمنح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، وضريبة المعارف، ومساهمة الصرف الصحي، وبدل التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق والإيجارات لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى حتى نهاية عام 2025، مؤكداً أن هذا القرار يشكل دعماً مباشراً للمواطنين والأنشطة الاقتصادية، ويُسهم في تحسين السيولة وتنشيط القطاع العقاري والإسكاني.

وقال غوشة اليوم الأربعاء، إن الإعفاء الكامل من الغرامات بنسبة 100 بالمئة ومنح خصومات تصل إلى 20 بالمئة على الضرائب والرسوم خطوة تحفيزية مهمة، تعزز الالتزام المالي وتساعد في تسوية الأوضاع الضريبية للمستثمرين والأفراد، وبما ينعكس إيجاباً على الاستقرار المالي والاقتصادي، داعياً إلى توسيع نطاق هذه التسهيلات لتشمل الرسوم التنظيمية ورخص البناء لتخفيف كلفة السكن على المواطنين.



كما ثمّن غوشة ما أعلنه رئيس الوزراء حول البدء بتطوير مناطق جديدة في شرق وجنوب عمّان على أراضي الخزينة، بالتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وبالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل نقلة نوعية في التخطيط العمراني واستجابة استراتيجية للنمو السكاني المتوقع في العاصمة والزرقاء.



وبيّن أن هذا التوجه ينسجم مع مطالب الجمعية بضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ تجمعات سكنية حديثة ومتكاملة الخدمات، تتيح إنشاء مشاريع إسكانية ميسّرة على أراضي الدولة، وفق أسس تخطيطية مستدامة، مشيراً إلى استعداد الجمعية الكامل للتعاون مع الحكومة في إعداد التصورات الفنية والتنظيمية لهذه المشاريع.