الحسنات يوجه نصائح ذهبية لمدرب النشامى قبل انطلاق كأس العرب

واعتبر الحسنات أن المرحلة المقبلة تتطلب اهتمامًا أكبر باللاعبين المحليين، إلى جانب ضرورة النزول إلى أرض الواقع وتحمل المسؤوليات الفنية من خلال رؤية أقرب للمجموعة وقدراتها.
وأكد الحسنات لـ"الوكيل الإخباري" أن قوة شخصية المدرب تنبع من العدالة في الاختيارات، والتعامل المتوازن مع اللاعبين، سواء الأساسيين أو البدلاء أو غير المستدعيين، مشددًا على أن الأفضلية يجب أن تُمنح لمن يستحق وفق الالتزام والجدية في التمارين وتطبيق الواجبات، وليس اعتمادًا على الأسماء فقط.
كما دعا إلى تجنّب أي تصريحات تُربك اللاعبين، وزيادة التركيز على العمل التكتيكي، وتطوير طريقة وأسلوب اللعب وفق متطلبات المباريات وظروفها ونتائجها وتحوّلاتها داخل الملعب.
