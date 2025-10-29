مجمع الملك الحسين للأعمال شريك الابتكار لمؤتمر ومعرض C8 2025 الذي سيُعقد تحت رعاية سمو ولي العهد

05:59 م

الوكيل الإخباري- أعلن مجمع الملك الحسين للأعمال عن دعمه ورعايته الرسمية كشريك للابتكار لمؤتمر ومعرض التقدّم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025، الذي يعدّ الحدث الأول من نوعه في المملكة، والذي سيُعقد تحت رعاية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات – البحر الميت خلال الفترة من 18 – 20 تشرين الثاني المقبل، بمشاركة أكثر من 300 متحدث من الشخصيات الرسمية وقادة الفكر والخبراء والمتخصصين في الأمن السيبراني وتكنولوجيا المستقبل من أكثر من 70 دولة، وإلى جانبهم عدد كبير من العارضين، وسط توقعات باستقطاب ما يزيد على 15 ألف زائر. اضافة اعلان





وتأتي هذه الرعاية لتعكس دور المجمع الهام في فتح الآفاق أمام الاستثمارات والشراكات في مجالات التقنيات الحديثة والتحول الرقمي والأمن السيبراني، من خلال تسليط الضوء على إمكانات المملكة ومزاياها التنافسية، بما تنطوي عليه من بنى تحتية ومواهب وبرامج ومسرعات أعمال وحوافز، والتي يعتبر المجمع نموذجًا حيًّا لها، هذا إلى جانب العمل على ربط الشركات الناشئة المحلية، لا سيما التي يحتضن المجمع مقراتها، بالجهات المشاركة من مؤسسات أكاديمية واستثمارية وأمنية معنية بتطوير القدرات.



وبصفته مركزًا تكنولوجيًا متكاملًا وشريكًا فاعلًا في بناء مستقبل مبتكر للمملكة، سيشارك مجمع الملك الحسين للأعمال في فعاليات مؤتمر ومعرض C8 2025 من خلال جناحه المخصص للابتكار، والذي سيحتضن عددًا من الشركات الريادية المتميزة لعرض حلولها المبتكرة وتقنياتها الحديثة، إضافة إلى المشاركة في الجلسات الحوارية وورش العمل.



وبهذه المناسبة، قالت مدير التسويق والاتصال والتأجير في مجمع الملك الحسين للأعمال، المهندسة عرين غنيمات: "تأتي شراكتنا مع مؤتمر ومعرض C8 2025 في إطار حرصنا على دعم الجهود والفعاليات الخاصة بالابتكار، والتزامنا برؤيتنا الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال القائمة على التكنولوجيا، بما ينسجم مع أهداف التحول الرقمي الوطني، ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار."



وأضافت المهندسة غنيمات: "تمثل رعايتنا ومشاركتنا لهذا الحدث الهام امتدادًا لاستراتيجيتنا في خلق بيئة أعمال متصلة عالميًا، وفي دعم الابتكار والإبداع وربطهما بالاستثمار والفرص لتحويلهما لمحرك حقيقي للنمو الاقتصادي، وهي المنهجية التي تعتبر ممارسة أساسية لدينا، نترجمها في كل ما نقوم به ونقدمه من مساحات وشراكات ومبادرات ننفذها أو نساندها، بما ينعكس على توسيع مدارك الشركات نحو المستقبل الرقمي الآمن والمستدام الذي يتطلب تطوير منظومة الأمن السيبراني عبر المنطقة."



ويُشار إلى أن مجمع الملك الحسين للأعمال يواصل أداء دوره كمحرك رئيسي لمنظومة التطوير الاقتصادي في الأردن، من خلال تحفيز وتعزيز قدرة الشركات المحلية والإقليمية والعالمية على اختلاف قطاعاتها على مواكبة المتغيرات العالمية، من خلال مساندتها بما يقدّمه لها، باعتباره بوابة أعمال ذكية متكاملة ومنفتحة.