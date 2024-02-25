أمانة عمّان: الانتهاء من تركيب جسر المحطة للمشاة خلال أسبوعين وجسر السابع في شهر ونصف

الوكيل الإخباري - رصد

كشف مدير إدارة الإنشاءات في أمانة عمان الكبرى المهندس هاني المراشدة أنه سيتم الانتهاء من أعمال تركيب جسر المحطة للمشاة خلال أسبوعين حيث سيصار إلى تركيب الأدراج بعد تركيب جسم الجسر فجر يوم الجمعة الماضي. اضافة اعلان





وقال المراشدة اليوم الأحد، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إنه بإمكان المواطنين والمشاة استخدام الجسر خلال أسبوعين، لافتا إلى أن الأمانة قامت باستبدال الجسر الخرساني السابق الذي أزالته نظرا لخطورته على السلامة العامة وجرى وضع آخر من المعدن ويراعي شروط السلامة والأمان.



وأضاف أن الأمانة تعمل أيضا على استبدال جسر كانت قد أزالته في وقت سابق بالقرب من الدوار السابع، وأنهت العمل بقواعد الجسر وسيتم تركيبه فور الانتهاء من تركيب جسر المحطة، متوقعا تركيبه خلال شهر ونصف.



وأشار المراشدة إلى أن الأمانة قامت وفور إزالة الجسور في النصف الثاني من العام الماضي بطرح عطاءات لإعادة إنشاء جسور في نفس المناطق خدمة للمواطنين والمشاة، وفور الانتهاء من هذه الإجراءات جرى الاتفاق على استبدالها بجسور معدنية وتمت مباشرة العمل بهما.



وكان اشتكى عدد من المواطنين من عدم تركيب الجسور على بوابة مجمع المحطة للسرافيس على شارع الجيش والآخر عند الدوار السابع نظرا لأهمية الجسور في تلك المناطق بسبب السرعات الكبيرة للمركبات عليه وقربه من منشآت حيوية مثل المدارس واستخدامها من قبل الطلاب هناك.

