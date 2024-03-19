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الثلاثاء، 19-03-2024 10:40 ص

الأرصاد: استمرار الأجواء الباردة حتى الجمعة وارتفاع تدريجي على الحرارة يومي السبت والأحد

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الوكيل الإخباري - قال رئيس قسم التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية أيمن صبح إن الحالة الجوية التي تؤثر على المملكة في هذه الأثناء ستتركز خلال الساعات القادمة في المناطق الشمالية والوسطى وفي محافظتي الكرك والعقبة سيكون هناك زخات مطرية، مع توقعات بانحسار الحالة الجوية ليل الثلاثاء الأربعاء وبقاء الأجواء باردة.اضافة اعلان


وأضاف صبح اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، أن الهطولات المطرية خلال يوم أمس تركزت في المناطق الجنوبية وكانت كميات الأمطار وفق معلومات أولية حتى السادسة صباحا في منطقة الربة بالكرك قد وصلت إلى 30 ملم، وفي غور الصافي إلى 21 ملم، وفي البتراء والشوبك إلى 10 ملم.

وتابع أن يوم الخميس المقبل ستتشكل الغيوم التي قد تحمل هطولات مطرية جزئية على مناطق المملكة وخاصة الأجزاء الشمالية والغربية، أما يومي السبت والأحد المقبلين يكون هناك ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة.

وأشار إلى أن سرعة الرياح قد تصل إلى 60 كلم/ الساعة في مختلف مناطق المملكة على شكل هبات قوية، محذرا من القيام بالأنشطة في الأماكن المفتوحة بالإضافة إلى ضرورة تثبيت الأجسام المتطايرة أو القابلة للتحرك بفعل الرياح القوية، ومع ساعات الليل تهدأ سرعة الرياح، وسط تحذيرات من تشكل السيول بالمناطق المنخفضة في جنوب المملكة.

وبيّن صبح أن الضباب لف عدد كبير من مناطق المملكة بفعل ملامسة الغيوم لسطح الأرض بفعل انخفاض درجات الحرارة والأمطار التي رافقت الحالية الجوية.

وتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى اليوم الثلاثاء في العاصمة عمّان بين 12-13 درجة مئوية، والدنيا 6-7 درجة مئوية.

 




 

 


 

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