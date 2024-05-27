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الإثنين، 27-05-2024 09:08 ص

الحكومة تُقر تعليمات جديدة لاستيراد السيارات الكهربائية الى الأردن

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الوكيل الإخباري - رصد
كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي تفاصيل التعليمات الجديدة لاستيراد السيارات الكهربائية إلى الأردن التي صدرت أمس الأحد، بالجريدة الرسمية.

وقال الشمالي، اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن التعليمات الجديدة تنص على أنه يجب على أي شخص يريد توريد سيارة كهربائية للأردن أن يتقدم بطلب لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية مع ارفاق ذلك الطلب بشهادة مطابقة مع تحديد مدة 10 أيام للرد على الطلب.

وأضاف أن هذه الشهادة تعتبر مواصفة عالمية أوروبية معتمدة بـ99% من دول العالم وهي تبين مواصفات المركبة من ناحية السلامة العامة وجودة نظام المركبة ومواصفاتها بالإضافة لكافة المواصفات الأخرى مثل البطارية ونظام الفرامل وغيرها من الأمور التي تهم المستهلك في المركبة.

وأشار الشمالي إلى أن 70% من المركبات التي دخلت المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي هي مركبات كهربائية، في حين لم تكن تدخل سابقا إلا بأعداد محدودة تتراوح بين 600-800 مركبة.

وبيّن أن المواصفة الجديدة للمركبات الكهربائية والتي تنظم استيراد المركبات إلى المملكة قد تؤدي إلى ارتفاع طفيف على أسعار بعض أصناف هذه السيارات وذلك لأنها ستدخل بمواصفات أعلى.

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وتابع الوزير أن هناك توجه لزيادة أعداد محطات الشحن في كافة مناطق المملكة نظرا للإقبال الكبير على اقتناء المركبات الكهربائية في الأردن، بالإضافة إلى توحيد مدخل شحن الكهرباء من خلال العمل على تنظيم العملية بكافة نواحيها.

 

 




 




 

 


 

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