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الشبلي: 45 طائرة و228 شاحنة مساعدات إغاثية أردنية أُرسلت إلى غزة حتى الآن

هام من الجامعة الهاشمية لطلبة المكرمة الملكية السامية​

الأربعاء، 31-01-2024 10:05 ص

الشبلي: 45 طائرة و228 شاحنة مساعدات إغاثية أردنية أُرسلت إلى غزة حتى الآن

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الوكيل الإخباري - رصد
كشف أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي ان الأردن تمكن حتى الآن من إرسال 45 طائرة و228 شاحنة تتضمن مساعدات إغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة المحاصر.

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وقال الشبلي عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأربعاء، إن الجهود الأردنية مستمرة في إرسال المساعدات الإغاثية من خلال كافة الطرق الممكنة سواءً عن طريق إرسال المساعدات جوا إلى مطار العريش ومن ثم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري أو عن طريق الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم أو من خلال عمليات الإنزال الجوي التي قامت بها القوات المسلحة الأردنية.


وأشار الشبلي إلى أن الأردن أرسل خلال اليومين الماضيين 25 شاحنة مساعدات تركزت على المواد الإغاثية التي تضمنت مساعدات غذائية وطبية بالإضافة إلى المواد التي يزداد الطلب عليها في فصل الشتاء مثل الخيام ووسائل التدفئة والأغطية والأمتعة التي تقي من برودة الطقس.


وأضاف أن الأردن عمل من خلال جهوده السياسية على المستوى الدولي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على تسهيل مرور المساعدات الإغاثية حيث زادت الكميات التي تدخل عن طريق المملكة بنحو مرتين إلى 4 مرات أسبوعيا ، إضافة للدور الكبير الذي تقوم به المستشفيات الميدانية هناك في مناطق تل الهوى وخان يونس بالتخفيف عن المصابين والضغط على القطاع الصحي المتهالك في غزة.


وأكد أن الهيئة لا زالت تستقبل المساعدات من قبل المواطنين والشركات والمؤسسات والجهات المختلفة لأن الاحتياج كبير وهناك كميات وفيرة من المواد الإغاثية والمساعدات في مستودعات الهيئة وهي تسعى لزيادة إرسالها إلى الأشقاء في قطاع غزة عبر كافة الطرق.


وتابع الشبلي أن الهيئة تعمل أيضا مع كافة المنظمات الأممية والإنسانية مثل الأونروا واليونيسيف وهناك تواصل مستمر لتأمين المساعدات التي يحتاجها سكان قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها هناك، لافتا إلى التنسيق مستمر مع كافة الجهات لإيصال المساعدات إلى مستحقيها.

 




 

 


 

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