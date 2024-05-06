الصحة: تأمين فحوصات فيتامين D وB12 الأسبوع المقبل على أبعد تقدير

الوكيل الإخباري - رصد

أكد مدير مديرية المختبرات في وزارة الصحة الدكتور محمود الغزو توفير فحوصات فيتامين D وB12 في المستشفيات والمختبرات المركزية مع نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.



وقال الغزو اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن فحص مخزون الحديد متوفر ويمكن للمرضى إجراء الفحص في أي وقت، ولكن الفحوصات الأخرى لأن الطلب ازداد عليها ومع وجود تكرار في طلب تلك الفحوصات فإن الكميات التي اشترتها الوزارة لم تكن كافية.



وأضاف أن الوزارة لاحظت من خلال بيانات نظام حكيم وجود تكرار في طلب تلك الفحوصات، موضحا أنها تعمل على ضبط الفحوصات بحيث يمنع تكرارها إلا بعد 6 أشهر من إجراء الفحص لمنحها لأشخاص آخرين.



وأشار الغزو إلى أن الوزارة قامت بطرح عطاء محلي بقيمة 120 ألف دينار لشراء هذه الفحوصات وسيتم تأمينها في أقرب وقت.



وكان اشتكى عدد من المواطنين من عدم توفر فحوصات فيتامين D وB12 في مختبرات وزارة الصحة.

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