تحذيرات حكومية بشأن البيع الإلكتروني ومواطنون ضحية الاحتيال

الوكيل الإخباري - حذر رئيس وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في ادارة البحث الجنائي، الرائد أنس الحلاحلة ، المواطنين ، من عمليات الشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، نتيجة لعدم مطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس، الأمر الذي قد يؤثر على صحتهم وسلامتهم في كثير من الأحيان .

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وأشار ، الإثنين ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن الشركات المرخصة ، في حال مخالفتها، فإنه يتم مساءلتها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وبشأن " الشركات الوهمية" ، فإن الرائد الحلاحلة ، عوّل على وعي المواطن و عدم الشراء من هؤلاء الذين يستهترون بالأنظمة والقوانين ، مطالبا بالتوجّه إلى الجهات الرسمية في حال وقوع مواطنين ضحية لتلك الشركات.

"هنالك كادر متخصص لتتبع صفحات مخالفة يتم من خلالها عرض المنتجات ، والخدمات "غير السليمة" ، حفاظا على صحة وسلامة الأردنيين ، وهنالك دعاوى للحق الشخصي ودعاوى للحق العام " ، وفق الحلاحلة .

وأوضح للإعلامي محمد الوكيل ، أنه يمكن للمواطنين خارج العاصمة عمان التواصل مع الجهات الرقابية لضبط المخالفين ، في حال تواجد شكاوى من محافظات أخرى بهذا الشأن ، مشددا على أهمية إنفاذ القانون ، وفق التوجيهات الملكية الرامية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

رسالة هامة

ووجّه الحلاحلة رسالة إلى الأردنيين ، مفادها عدم النظر إلى "الأسعار الزهيدة" ، نتيجة لعدم جودة المنتجات ، وتابع " هنالك أسعار منطقية وهنالك أسعار غير منطقية وعلى المواطن تقدير ذلك " .

وأوضح ، أنه في حال تضرر المواطنين ، جراء منتجات معينة ، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ، وضرب يد من حديد الخارجين عن الأنظمة والقوانين ، مطالبا بالحرص الشديد ، تحسبّا من الإضرار بصحتهم وسلامتهم ،وعدم الدفع إلا بعد التأكد من جودة المنتج ومطابقته لما تمّ نشره .

عملية تنظيمية

وفي ذات السياق ، لفت مدير إدارة التأمين ، والقائم بأعمال مدير مديرية حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والتموين ، وائل محادين ، أن هنالك عملية تنظيمية لعمليات البيع الإلكتروني ، دون العمل على إيقافها ، حيث أن هنالك ربات بيوت تعتمد على قوت يومها من خلال "البيع الإلكتروني" .

وأوضح أن هنالك قانون صدر عام (2017) ، يُعنى بحماية المستهلكين عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال " يتم تتبع قضايا المواطنين الذين تعرضوا لعمليات النصب والاحتيال ، وضبط المواد التي يتم بيعها ، وبعدها يصار لتحويلها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة" .

" هنالك تعاون مع الأجهزة الأمنية ، والمؤسسات الحكومية في سبيل ضبط القضايا التي يثبت وجود مخالفات من خلالها " ، وفق المحادين .

وكشف أن الشكاوى بهذا الشأن تضاعفت خلال العام الحالي ، مقارنة مع السنوات الماضية .

تجارب على الهواء

وكان أردنيون بثّوا تجاربهم عبر رسائل صوتية ، لـ"برنامج الوكيل" ، حيث تعرضوا للاحتيال من شركات وهمية ، بعد شرائهم لمنتجات عبر "الفيسبوك" .

وتعددت الشكاوى ، بين أسعار زهيدة وعدم جودة المنتج ، او اختلافه عما تمّ نشره كوسيلة لـ"خداع" المستهلكين مقابل المال ، عدا عن عدم مطابقته للمواصفات والمقاييس ويتضح ذلك بعد وقت قصير .

وناشد كثيرون الجهات المعنية بالوقوف على الأمر ، في ظلّ تزايد الاعتماد على الشراء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يسمى "البيع الإلكتروني".

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