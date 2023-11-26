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الأحد، 26-11-2023 09:39 ص

شاهد عيان يروي لـ"الوكيل" تفاصيل الحياة بغزة في ايام الهدنة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تحدث الصحفي الفلسطيني عبد الناصر ابو عون المتواجد في قطاع غزة / خان يونس ، لبرنامج الوكيل عبر راديو هلا، اليوم الاحد ، عن تفاصيل الحياة في القطاع باليوم الثالث من الهدنة .

وقال ابو عون ان اهالي القطاع ناموا ليلتهم دون اصوات للقصف البشع والمجازر الصهيونية ،وسط ترقب لتمديد الهدنة في الايام القادمة ، خاصة مع اشارة العديد من الاطراف على امكانية تمديدها ليومين او اكثر من ذلك ، مع التهيئة لوقف نهائي لاطلاق النار .

واشار الى ان اهالي القطاع ومع بداية اول ايام الهدنة عادوا الى المناطق التي هجروا منها خاصة في المناطق الشرقية والشمالية ليتفاجأوا بحجم الخراب والدمار وكأنها مناطق تعرضت لزلزال مدمر ، على حد وصفه .

ولفت ابو عون ان اهالي القطاع استغلوا ايام الهدنة لإعادة ترتيب حياتهم ، وتأمين المواد الاساسية التي يجدون صعوبة بتأمينها ، خاصة مع بداية تدفق المساعدات التي تعتبر " نقطة من بحر احتياجات اهالي غزة " . 

وبين ابو عون انه شاهد في ايام التهدئة مشاهد صعبة في قطاع غزة من طوابير للحصول على الخبز واسطوانات الغاز المنزلية ، وطوابير من المركبات امام محطات الوقود ، حيث ان كميات الوقود شحيحة ، اضافة الى تواجد قطاعات اخرى في شوارع غزة مثل اليات البلديات التي تعمل على فتح الطرق والشوارع المدمرة .

واضاف ان اهالي غزة يعيشون حالة من الفقدان والالم ، خاصة بعد دفن عشرات الجثث المتحللة للشهداء التي عثر عليها تحت الانقاض مع ايام التهدئة حيث كان ذلك الامر مستحيلاً بسبب شدة القصف والمعارك قبل بداية الهدنة .

واكد ابو عون على اصرار اهالي القطاع بالبقاء في اراضيهم واعادة بناء منازلهم التي قصفتها قوات الاحتلال ، مشيراً انه بالعزم والارادة والتكافل سيتجاوز اهالي القطاع ذلك .

وتطرق ابو عون الى قرار حركة حماس امس بالتوقف عن تسليم محتجزين اسرائليين للضغط على الكيان الصهيوني بإدخال المساعدات الى المناطق الشمالية في القطاع ، وهو ما تم لتعود حماس عن قرارها وتقوم بتسليم المحتجزين .

واكد ابو عون على تسجيل 7 خروقات للهدنة من قبل قوات الاحتلال ، منها مشاهدة طائرات مسيرة ، وسماع اصوات الطائرات الحربية ، واطلاق النار من زوارق الاحتلال على قوارب الصيادين ، مؤكدا ان المقاومة تراقب تلك الخروقات وهي على اهبة الاستعداد للرد ، وهو ما حصل يوم امس .

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