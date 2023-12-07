صحفي من غزة لـ الوكيل: الاحتلال يكثف القصف بالمدفعية والزوارق والطائرات على خان يونس

الوكيل الاخباري - رصد

قال الصحفي مازن البلبيسي من قطاع غزة إن عدد من أهالي مدينة غزة نزحوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في المناطق الجنوبية منذ 45 يوماً .

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وأضاف البلبيسي خلال اتصال هاتفي من دير البلح عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الخميس أن جيش الاحتلال يكثف القصف عن طريق المدفعية الإسرائيلية والزوارق البحرية والغارات الجوية بالطائرات في خان يونس والتي تستهدف المنازل وعائلات .



ولفت أن صباح اليوم استهدف جيش الاحتلال منزلا بمخيم النصيرات مما أدى إلى شهداء وإصابات من المدنيين الشباب والشيوخ والأطفال .



وبشأن المساعدات أكد أن الوقود دخل إلى قطاع غزة فقط خلال أيام الهدنة مشيراً أن بعد استئناف الحرب تم منع دخول الوقود باستثناء دخول المساعدات الإنسانية بكميات محدودة.



ونوه أنه يوجد صعوبة في وصول المساعدات وتوزيعها على أهالي غزة في خان يونس بسبب القصف الإسرائيلي المستمر .



وقال إن جميع المستشفيات في غزة لا تعمل باستثناء المستشفى المعمداني بخدمة ضعيفة جداً لنقص الامدادات الطبية منوها أن المصاب يذهب إلى المستشفى ولا يستطيع تلقي العلاج لخروج المستشفيات عن الخدمة.