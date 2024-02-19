مؤسسة التدريب المهني: تخريج 9 آلاف طالب وطالبة العام الماضي

الوكيل الإخباري - كشف مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة التخصصات الأكثر طلبا في السوق المحلي والإقليمي وعليها إقبال كبير.



وقال الغرايبة عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الاثنين، إن هناك إقبال كبير على تخصص صيانة السيارات الكهربائية والهايبرد، والتخصصات المرتبطة بقطاع المحيكات، التخصصات المرتبطة بقطاع الصناعات الدوائية حيث وصلت نسبة التوظيف فيه إلى 98%، تخصصات الطاقة المتجددة (الرياح/ الطاقة الشمسية) وصيانة وتركيب أجهزة التكييف، بالإضافة للمهن المرتبطة بالتجميل وإدخال البيانات.



وأضاف أن مؤسسة التدريب المهني تقدم 128 برنامجا تدريبيا اختير بناءً على حاجة سوق العمل المحلي والإقليمي، وأن المؤسسة تقدم خدماتها بشكل مجاني من خلال 30 معهد في كافة مناطق المملكة، حيث يدفع الطالب نحو 25-50 دينارا وتعود للطلاب على شكل بدل مواصلات وهناك بعض البرامج الممولة من جهات مانحة تقدم بدل مواصلات ودخل شهري للطلاب من أجل تشجيعهم على الالتحاق بهذه البرامج.



وأشار الغرايبة إلى أن عدد خريجي معاهد التدريب المهني خلال عام 2023 بلغ نحو 9 آلاف طالب وطالبة، منهم نحو ألفي طالب وطالبة يحملون شهادات بكالوريوس والماجستير والدكتوراه، لافتا إلى وجود تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتدريب نحو 2000 طالب وطالبة في التخصصات المهنية ضمن خطة التحول نحو التعليم المهني والتقني.



وبيّن أن نسبة التوظيف عالية لخريجي معاهد التدريب المهني نظرا للطلب الكبير على هذه المهن في سوق العمل المحلي والإقليمي، حيث أن نحو 79% من الخريجين وجدوا فرص عمل ولديهم رقم ضمان اجتماعي والبقية يعملون في سوق العمل غير المنظم.



وكانت بدأت مؤسسة التدريب المهني أمس الأحد، باستقبال طلبات القبول والتسجيل للدور الأول للعام التدريبي 2024/ 2025، إلكترونيا بعد أن أنهت استعداداتها لاستقبال طلبات الملتحقين الجدد بالبرامج التدريبية التي تعقدها ضمن التخصصات المهنية المتاحة.

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