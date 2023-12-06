الأربعاء 06-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الصحة في غزة: شمال القطاع بالكامل دون خدمات

زين تشغّل شبكة الجيل الخامس وتطرح الخدمة تجارياً في المملكة

معاريف: المستوطنون بتل أبيب يشتكون من عدم حمايتهم من صواريخ المقاومة

سرايا القدس تعلن استهداف قوة إسرائيلية خاصة شرق خان يونس

التربية: العطلة الشتوية تبدأ 7 كانون الثاني القادم وتستمر لأسبوعين

الإغاثة الطبية الفلسطينية: جيش الاحتلال يقتحم المستشفيات والمنازل في جنين بشكل مستمر

محلل سياسي لـ الوكيل: الفشل العسكري لجيش الاحتلال بغزة نتج عنه هستيرية أمنية

عيار 21 و18 .. اسعار الذهب بالاردن اليوم الاربعاء

الطاقة توقع 5 اتفاقيات في مؤتمر المناخ لإنتاج الهيدروجين الأخضر

النواب يعقد جلسة رقابية لمناقشة الرد الحكومي على 20 سؤالاً

عاجل

سرايا القدس تعلن استهداف قوة إسرائيلية خاصة شرق خان يونس

الأربعاء، 06-12-2023 09:44 ص

محلل سياسي لـ الوكيل: الفشل العسكري لجيش الاحتلال بغزة نتج عنه هستيرية أمنية

333


الوكيل الاخباري - رصد 
قال الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشأن الإسرائيلي فضل طهبوب إن عملية 7 أكتوبر زعزعة إسرائيل كدولة ووجود محتل مما نتج عنه خوف أمني . 

اضافة اعلان


وأضاف طهبوب خلال اتصال هاتفي من القدس عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أن إسرائيل لديها مخاوف من الضفة الغربية مما دفعها لتسليح جمع المستوطنين الإسرائيليين . 


ونوه أن الفشل العسكري لجيش الاحتلال في قطاع غزة نتج عنه هستيرية أمنية مما زاد من الازمة الإسرائيلية التي تتفاقم حالياً، موضحاً أن عدم قدرة إسرائيل العثور على الرهائن لدى المقاومة تسبب باضطراب نفسي واجتماعي في إسرائيل.


وأشار إلى أن شوارع إسرائيل تشهد مظاهرات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعدم تحمله المسؤولية بنظر المستوطنين بالإضافة إلى الخلاف الذي ظهر مؤخراً في القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية . 


وقال إن جيش الاحتلال يعتبر كل مخيم بؤرة مقاومة تشكل خطر عليه مما يدفعه إلى اقتحامات مستمرة للضفة الغربية.


وختم أن وقف الحرب يتحكم فيها ثلاثة عوامل، أبرزها المظاهرات في الغرب والمجتمعات الضخمة، والمظاهرات في إسرائيل ضد نتنياهو، وآخرها صمود المقاومة وأهالي غزة.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9

الإغاثة الطبية الفلسطينية: جيش الاحتلال يقتحم المستشفيات والمنازل في جنين بشكل مستمر

ك

محلل سياسي لـ الوكيل يتوقع استمرار القتال في غزة لغاية 3 أشهر

زز

الخارجية: إجلاء 458 أردنياً من قطاع غزة لغاية الآن

ظ

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لـ الوكيل: الاحتلال مستمر في بث رسائل لتهجير أهالي غزة

زززز

محلل عسكري من رام الله لـ الوكيل: الاحتلال سيلجأ إلى وقف الحرب على غزة

طوفان-غزة-قصف-دخان-كثيف100-3

الاردنية الهام تكشف لـ "الوكيل" تفاصيل اصابة افراد عائلتها برصاص قناص في غزة - فيديو

أخبار متعلقة
ك

محلل سياسي لـ الوكيل يتوقع استمرار القتال في غزة لغاية 3 أشهر

زززز

محلل عسكري من رام الله لـ الوكيل: الاحتلال سيلجأ إلى وقف الحرب على غزة

11111

الشيخ نبهان "روح الروح" يروي لـ " الوكيل " تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل استشهاد حفيديه - فيديو

WhatsApp Image 2023-11-28 at 10.42.59

تصرخ من تحت الركام "انقذوني" .. صحفي يروي قصصاً لأطفال تم انتشالهم من تحت الركام بغزة

غزة-2231013072008214~

اهالي غزة يحذرون عبر " برنامج الوكيل " من كارثة قادمة للقطاع ! - فيديو

غزة

الأونروا لـ "الوكيل": أوضاع غزة تزداد تدهوراً !