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محلل عسكري من رام الله لـ الوكيل: الاحتلال سيلجأ إلى وقف الحرب على غزة

الأحد، 03-12-2023 08:58 ص

محلل عسكري من رام الله لـ الوكيل: الاحتلال سيلجأ إلى وقف الحرب على غزة

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الوكيل الاخباري - رصد 
قال الخبير والمحلل العسكري اللواء الركن المتقاعد واصف عريقات إن جيش الاحتلال في القريب القادم سيلجأ إلى وقف الحرب على غزة لأنه لن يستطيع الاستمرار في العدوان بسبب الخسائر الكبيرة لديه في غزة وعدم قدرتها على إدارة المعركة .

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وأضاف عريقات خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأحد من رام الله أن الاحتلال يخفي خسائر كبيرة في غزة مما دفعه الذهاب إلى الهدنة سابقاً.


ونوه ان المقاوم الفلسطيني يقاتل بشجاعة اما جيش الاحتلال يقاتل وهو مختبئ داخل الدبابة أو الطائرة ولن يستطيع المواجهة .


وأكد عريقات أن الصورة البطولية للمقاومة الفلسطينية تسود حالياً بالإضافة إلى رفض المواطن الفلسطيني للتهجير. 

وأشار إلى خلاف بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قائلاً "العدوان المتواصل على قطاع غزة يكشف زيف الغرب نحو الحرية والإنسانية".


ونوه أن المشاريع الصهيونية والامريكية مصيرها الفشل مهما استمر العدوان على قطاع غزة مؤكداً أن جيش الاحتلال مهزوم أمام المقاومة الفلسطينية والتي تقاتل بمعنويات عالية. 


وأوضح عريقات أن أي مسؤول إسرائيلي يكشف عن خسائر الاحتلال في غزة يتم اعتقاله فوراً أو مساومته لتقديم له مبالغ مالية كبيرة مقابل اخفائه.


 




 

 


 

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