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الأربعاء، 22-06-2022 06:12 ص

أجواء لطيفة الحرارة في المملكة الأربعاء

الاردن اولا


الوكيل الإخباري - الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك احتمال في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، والرياح غربية تنشط على فترات.

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ليــــــــلاً:  الأجواء مائلة إلى البرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق ،مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة  والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء حارة نسبياً  نهاراً، و لطيفة الحرارة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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